Der Jahresabschluss 2022 von XCMG Machinery zeigt die Widerstandsfähigkeit und technologische Innovation nach der Pandemie

XUZHOU, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, hat vor kurzem seinen Jahresabschluss 2022 veröffentlicht, der mit einem Gesamtumsatz von 93,817 Milliarden Yuan und einem den Aktionären zustehenden Nettogewinn von 4,307 Milliarden Yuan eine starke Leistung zeigt. Das Wachstum des Unternehmens ist das höchste unter chinesischen Bauherstellern und zeigt in einer Zeit nach der Pandemie Widerstandsfähigkeit.

XCMG, bekannt für hochwertige Aushub- und Bergbaumaschinen, erzielte im Jahr 2022 mit 8,13 Prozent die höchste inländische Eigenkapitalrendite. „Als weltweit führender Anbieter von Baumaschinen und Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung ist XCMG in der Lage, seine strategischen Vorteile in der wirtschaftlichen Abschwächung der Branche zu konsolidieren, indem wir technologische Innovationen und Internationalisierung in unserer strategischen Strategie in den Vordergrund stellen, um widerstandsfähig zu wachsen," sagte Yang Dongsheng, Vorsitzender von XCMG.

Im ersten Quartal 2023 setzte sich der Erfolg mit einem Umsatz von 23,9 Milliarden Yuan fort, von denen 10,6 Milliarden Yuan auf die Internationalisierung entfielen. Das entspricht einem Rekord in der Geschichte für ein einzigen Quartal und macht 45 % der Betriebseinnahmen aus.

Technologische Innovation fördert Wachstum

Im Jahr 2022 investierte XCMG 5,75 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen beschäftigt 5.767 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung, was 21 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht.

Ende 2022 verfügte XCMG über 9.742 rechtmäßig lizenzierte Patente, darunter 2.458 Innovationspatente und 183 Auslandspatente. Das Unternehmen hat über zwanzig Patentpreise in China erhalten. Mehrere wichtige, von XCMG eigenständig entwickelte Geräte haben Lücken auf dem chinesischen Markt geschlossen und das Unternehmen als führend in der High-End-Produktion positioniert.

Starkes Wachstum auf den Auslandsmärkten

Im Jahr 2022 erreichten die Auslandserlöse von XCMG 27.838 Milliarden Yuan und die Exporteinnahmen summierten sich auf 21,63 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 70,5 Prozent entspricht. Die internationale Bruttogewinnmarge des Unternehmens lag bei 22,33 Prozent und übertraf die Marge von 19,32 Prozent auf dem Inlandsmarkt.

XCMG exportiert in 191 Länder und Regionen mit einem Marktanteilsanstieg von 2,42 Prozent. Alle acht Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, nämlich Asien-Pazifik, Mittelasien, Afrika, Nordamerika, Europa, Westasien und Nordafrika, Ozeanien und Südamerika, verzeichneten 2022 ein deutliches Wachstum. Auch die internationalen Tochtergesellschaften entwickelten sich gut, mit erheblichen Umsatzsteigerungen in Brasilien (86,35 Prozent) und XCMG Schwing (30,33 Prozent) sowie einer Verbesserung der Produktionskapazität in Indien im ersten Betriebsjahr.

Um seine Technologieentwicklung und seine internationalen Strategien zu unterstützen, hat XCMG globale F&E-Zentren eingerichtet.

