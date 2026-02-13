Der Nationale Tag des Weines wird 25 Jahre alt: Die Republik Moldau - ein kleines Land mit globalen Weinambitionen

CHISINAU, Moldawien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nur wenige Orte auf der Welt feiern den Wein als ein bestimmendes Element der nationalen Identität durch einen jährlichen Nationalfeiertag. Die Republik Moldau ist eines dieser seltenen Reiseziele. Im Jahr 2026 wird der Nationale Weintag - das wichtigste Weinfest des Landes und eines der zehn wichtigsten Open-Air-Events in Europa - sein 25-jähriges Jubiläum feiern und den Wein als kulturellen, wirtschaftlichen und symbolischen Eckpfeiler der moldauischen Identität bekräftigen.

Der Nationale Weintag der Republik Moldau

Die Ausgabe 2026 wird ein neues Konzept einführen, eine Rekordzahl von Weingütern zusammenbringen und kuratierte Erlebnisse bieten, die die bemerkenswerte Vielfalt von Wine of Moldova präsentieren sollen.

Die Geschichte hinter den Feierlichkeiten spiegelt den eigenen Wandel des Landes wider. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Republik Moldau als aufstrebendes Weinland neu definiert und dabei jahrhundertealte Weinbautraditionen mit moderner Innovation verbunden. Der Nationale Weintag hat sich von einer nationalen Feier zu einem strategischen Schaufenster für die moldauische Weinindustrie und zu einem Tor für internationale Besucher entwickelt, die authentische Weinerlebnisse suchen.

Der 25-jährige Meilenstein spiegelt die Reife einer modernen Weinindustrie und einer nationalen Weinmarke wider, die durch eine langfristige Vision und konsequente Werbung entwickelt wurde. Im Mittelpunkt dieses Wandels steht die Landesmarke „Wine of Moldova Unexpectedly Great", die dazu beigetragen hat, moldawische Weine auf den internationalen Märkten neu zu positionieren.

Die Exporte sind heute zunehmend auf die Europäische Union ausgerichtet, während die Erzeuger weiterhin in die Modernisierung der Weinberge und fortschrittliche Weinbereitungstechnologien investieren. Diese Bemühungen haben den Ruf der Republik Moldau als aufstrebender Produzent von Qualitätsweinen und als zunehmend attraktives Weintourismusziel gestärkt. Der Weinsektor trägt etwa 3 % zum BIP des Landes und fast 8 % zu den Gesamtausfuhren bei.

Im Jahr 2026 wird Wine of Moldova seine internationale Präsenz mit einem nationalen Pavillon auf zwei der renommiertesten Weinmessen der Welt weiter verstärken: Wine Paris (9.-11. Februar) und ProWein Düsseldorf (15.-17. März), wo die Erzeuger Weine präsentieren werden, die sich durch stilistische Vielfalt, authentischen Ausdruck des Terroirs und weltweit wettbewerbsfähige Qualität auszeichnen.

Die Jubiläumsausgabe des Nationalen Weintages wird traditionell am ersten Oktoberwochenende, am 3. und 4. Oktober 2026, stattfinden.

Chișinău wird wieder einmal das Herz der moldawischen Weinkultur sein und die Besucher zu einem Fest einladen, bei dem jedes Glas die Authentizität, die Qualität und den Charakter widerspiegelt, die Wine of Moldova - Unexpectedly Great ausmachen.

