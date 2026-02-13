- El Día Nacional del Vino cumple 25 años: la República de Moldavia, un pequeño país con ambiciones vinícolas globales

CHISINAU, Moldavia, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Pocos lugares en el mundo celebran el vino como elemento definitorio de la identidad nacional mediante una fiesta nacional anual. La República de Moldavia se encuentra entre estos destinos raros. En 2026, el Día Nacional del Vino —la principal celebración vinícola del país y uno de los 10 eventos al aire libre más importantes de Europa— celebra su 25º aniversario, reafirmando el vino como un pilar cultural, económico y simbólico de la identidad moldava.

The National Wine Day of Moldova

La edición de 2026 presentará un concepto renovado, reunirá a un número récord de bodegas y ofrecerá experiencias seleccionadas diseñadas para mostrar la notable diversidad del Vino de Moldavia.

La historia detrás de la celebración refleja la propia transformación del país. En las últimas dos décadas, Moldavia se ha redefinido como un destino vinícola emergente, fusionando tradiciones vitivinícolas centenarias con la innovación moderna. De ser una celebración nacional, el Día Nacional del Vino se ha convertido en un escaparate estratégico para la industria vitivinícola moldava y una puerta de entrada para visitantes internacionales que buscan experiencias vinícolas auténticas.

Este hito de 25 años refleja la madurez tanto de una industria vitivinícola moderna como de una marca nacional de vino desarrollada mediante una visión a largo plazo y una promoción constante. En el corazón de esta transformación se encuentra la marca país "Vino de Moldavia. Inesperadamente Genial", que ha contribuido al reposicionamiento de los vinos moldavos en los mercados internacionales.

Hoy en día, las exportaciones se orientan cada vez más hacia la Unión Europea, mientras que los productores siguen invirtiendo en la modernización de los viñedos y en tecnologías avanzadas de vinificación. Estos esfuerzos han consolidado la reputación de Moldavia como productor emergente de vinos de alta calidad y un destino enoturístico cada vez más atractivo. El sector vitivinícola aporta aproximadamente el 3 % del PIB del país y casi el 8 % de las exportaciones totales.

En 2026, el Vino de Moldavia reforzará aún más su presencia internacional con un pabellón nacional en dos de las ferias de vino más prestigiosas del mundo: Wine Paris (del 9 al 11 de febrero) y ProWein Düsseldorf (del 15 al 17 de marzo), donde los productores presentarán vinos que se distinguen por su diversidad estilística, la auténtica expresión del terreno y una calidad competitiva a nivel mundial.

La edición de aniversario del Día Nacional del Vino se celebrará tradicionalmente durante el primer fin de semana de octubre, del 3 al 4 de octubre de 2026.

Chisináu volverá a ser el corazón de la cultura vinícola de Moldavia, dando la bienvenida a los visitantes a una celebración donde cada copa refleja la autenticidad, la calidad y el carácter que definen a Wine of Moldova – Unexpectedly Great.

CONTACTO:

+373 22 105 560

[email protected]

Infografía: https://mma.prnewswire.com/media/2901999/The_National_Office_for_Vine_and_Wine_Infographic.jpg