「ナショナル・ワイン・デー」 (National Wine Day) が25周年を迎えるモルドバ共和国 - 世界的なワイン造りを目指す小さな国

キシナウ、モルドバ, 2026年2月14日 /PRNewswire/ -- 国民のアイデンティティを決定づける要素として、毎年祝日を設けてワインを祝う場所は世界的にも少ない。モルドバ共和国は、こうした珍しい旅行先の一つです。2026年には、モルドバを代表するワインの祭典であり、ヨーロッパでトップ10に入る野外イベントである「ナショナル・ワイン・デー」が25周年を迎え、ワインが文化的、経済的、象徴的にモルドバのアイデンティティの要であることが再確認されることになります。

2026年大会では、新たなコンセプトが導入され、過去最高の数のワイナリーが集結し、モルドバワインの驚くべき多様性を紹介するために企画された厳選された体験が提供されます。

この祝賀行事の背景にある物語は、この国自身の変革を反映しています。過去20年間、モルドバは何世紀にもわたるワイン造りの伝統と現代の革新を融合させ、新興のワイン産地として自らを再定義してきました。国家の祝祭から「ナショナル・ワイン・デー」は、モルドバのワイン産業の戦略的なショーケースへと、そして本物のワイン体験を求める海外からの観光客の入り口へと進化しました。

25 年という節目は、長期的なビジョンと一貫したプロモーションを通じて築き上げられた現代のワイン産業と国内ワインブランドの成熟を反映しています。この変革の中心にある、国産ブランド「モルドバワイン、予想外のおいしさ (Wine of Moldova. Unexpectedly Great)」というタイトルのワインは、モルドバワインの国際市場での地位向上に貢献しました。

現在、輸出はますます欧州連合諸国に向けられるようになり、生産者はブドウ園の近代化と高度なワイン製造技術への投資を続けています。こうした取り組みにより、モルドバは高品質ワインの新興生産国として、またますます魅力的なワイン観光の目的地としての評判を高めています。ワイン産業は、国内総生産（GDP）の約3％、輸出総額の約8％を占めています。

2026年、モルドバワインは世界で最も権威のある2つのワイン展示会に国立パビリオンを出展し、国際的な存在感をさらに強化。ワイン・パリ(Wine Paris)（2月9～11日）と「ワイン・アルコール飲料展 (ProWein Düsseldorf)」（3月15～17日）では、生産者がスタイルの多様性、テロワール（土地の個性）を忠実に表現したワイン、そして世界的に競争力のある品質を誇るワインを披露します。

記念すべき「ナショナル・ワイン・デー」は、伝統的に10月の最初の週末、2026年10月3日〜4日に開催されます。

キシナウは再びモルドバのワイン文化の中心地となり、訪れる人々を歓迎する。そこでは、一杯一杯が「 モルドバワイン ― 予想外のおいしさ」を定義する本物の味わい、品質、個性をも反映する祝祭が繰り広げられます。

お問い合わせ:

+373 22 105 560

[email protected]

インフォグラフィック:https://mma.prnewswire.com/media/2901999/The_National_Office_for_Vine_and_Wine_Infographic.jpg

SOURCE The National Office for Vine and Wine, (Republic of Moldova)