La Journée nationale du vin fête ses 25 ans : La République de Moldavie - Un petit pays aux ambitions viticoles mondiales

CHISINAU, Moldavie, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Peu d'endroits dans le monde célèbrent le vin comme un élément déterminant de l'identité nationale par une fête nationale annuelle. La République de Moldavie fait partie de ces rares destinations. En 2026, la Journée nationale du vin - la célébration phare du pays et l'un des dix meilleurs événements en plein air d'Europe - fêtera son 25e anniversaire et réaffirmera que le vin est une pierre angulaire culturelle, économique et symbolique de l'identité de la Moldavie.

La journée nationale du vin en Moldavie

L'édition 2026 présentera un concept renouvelé, réunira un nombre record de domaines viticoles et proposera des expériences curatives conçues pour mettre en valeur la remarquable diversité de Wine of Moldova.

L'histoire de cette célébration reflète la propre transformation du pays. Au cours des deux dernières décennies, la Moldavie s'est redéfinie comme une destination viticole émergente, mêlant traditions viticoles séculaires et innovation moderne. D'une célébration nationale, la Journée nationale du vin est devenue une vitrine stratégique pour l'industrie vinicole moldave et une porte d'entrée pour les visiteurs internationaux à la recherche d'expériences vinicoles authentiques.

Ces 25 ans reflètent la maturité d'un secteur viticole moderne et d'une marque nationale de vin développée grâce à une vision à long terme et à une promotion cohérente. Au cœur de cette transformation se trouve la marque nationale « Wine of Moldova Unexpectedly Great », qui a contribué à repositionner les vins moldaves sur les marchés internationaux.

Aujourd'hui, les exportations sont de plus en plus orientées vers l'Union européenne, tandis que les producteurs continuent d'investir dans la modernisation des vignobles et les technologies avancées de vinification. Ces efforts ont renforcé la réputation de la Moldavie en tant que producteur émergent de vins de haute qualité et en tant que destination œnotouristique de plus en plus attrayante. Le secteur vitivinicole représente environ 3 % du PIB du pays et près de 8 % des exportations totales.

En 2026, Wine of Moldova renforcera encore sa présence internationale avec un pavillon national à deux des plus prestigieuses expositions vinicoles du monde : Wine Paris (9-11 février) et ProWein Düsseldorf (15-17 mars), où les producteurs présenteront des vins qui se distinguent par leur diversité stylistique, l'expression authentique de leur terroir et une qualité compétitive à l'échelle mondiale.

L'édition anniversaire de la Journée nationale du vin aura traditionnellement lieu le premier week-end d'octobre, les 3 et 4 octobre 2026.

Chișinău redeviendra le cœur de la culture du vin en Moldavie, accueillant les visiteurs dans une célébration où chaque verre reflète l'authenticité, la qualité et le caractère qui définissent Wine of Moldova - Unexpectedly Great.

