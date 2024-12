Der saudische COP16-Vorsitz fordert den Privatsektor auf, die Finanzierung für die Wiederherstellung von Land aufzustocken

Landtag auf der UNCCD COP16 in Riad bildet den Auftakt zu den Thementagen

RIYADH, Saudi-Arabien, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz hat heute den Landtag ins Leben gerufen, den ersten von sieben geplanten Thementagen, die Diskussionen und laufende Verhandlungen auf Schlüsselbereiche im Zusammenhang mit Landdegradation, Wüstenbildung und Dürre konzentrieren sollen. Eines der zentralen Themen, die die Debatte an diesem Tag bestimmten, war die dringende Notwendigkeit, Investitionen des Privatsektors zu mobilisieren, um internationale Ressourcen für die Wiederherstellung von Land zu mobilisieren.

Die saudi-arabische UNCCD-Präsidentschaft rief den Privatsektor dazu auf, die Finanzierung aufzustocken, nachdem ein UNCCD-Bericht gezeigt hatte, dass nur 6 % der finanziellen Zusagen für die Wiederherstellung der Widerstandsfähigkeit von Böden und die Bekämpfung von Dürren aus privaten Quellen stammen. Die Ergebnisse des UNCCD haben auch die Kosten des Nichthandelns aufgezeigt: Die Weltwirtschaft könnte bis 2050 aufgrund von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre 23 Billionen Dollar verlieren.

Während des Landtags fanden eine Reihe von Veranstaltungen statt, um das Bewusstsein für den Tag zu schärfen und Maßnahmen zu ergreifen. Das Forum "Business for Land" brachte hochrangige Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft zusammen, um die Überschneidung von Wirtschaft, Finanzen und Politik zu erkunden und das Engagement des Privatsektors bei der Bekämpfung der Landdegradation zu fördern.

In seiner Grundsatzrede auf dem Forum sagte der Präsident der UNCCD COP16 und saudi-arabische Minister für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, sagte: "Durch unsere Präsidentschaft der COP16 werden wir daran arbeiten, diese COP zu einem Ausgangspunkt für die Stärkung öffentlicher und privater Partnerschaften zu machen und einen Fahrplan für die Wiederherstellung von 1,5 Milliarden Hektar Land bis 2030 zu erstellen."

Gim Huay Neo, geschäftsführender Direktor des Weltwirtschaftsforums, sprach ebenfalls über die Notwendigkeit, neue Investitionen zu erschließen: "Wir müssen wirklich das gesamte Spektrum an verfügbarem Kapital betrachten, von philanthropischem Kapital, sozialer Verantwortung von Unternehmen, Entwicklungsfinanzierung, gemischtem Kapital, Subventionen und auch privatem Beteiligungskapital, Mainstream-Kapital, und uns überlegen, wie wir weiterhin neue Möglichkeiten erschließen können."

Nach einer Reihe von Veranstaltungen in diesem Jahr auf der UN-Generalversammlung, der CBD COP16 in Cali (Kolumbien) und der COP29 in Baku (Aserbaidschan) fand am Tag des Bodens auch der Dialog "Synergien der Rio-Konvention" statt, bei dem die Entwicklungen im Rahmen des Rio-Trios 2024 beleuchtet wurden. Auf der Veranstaltung wurden die miteinander verknüpften Probleme erörtert, die zur Verschlechterung der Bodenqualität, zum Verlust der biologischen Vielfalt und zum Klimawandel führen, und es wurde erörtert, wie gemeinsame Lösungen gefunden werden können.

"Wenn die internationale Gemeinschaft die Wiederherstellung von Land in der erforderlichen Größenordnung erreichen will, muss der private Sektor seine Investitionen einfach erhöhen. Wie die jüngsten UNCCD-Ergebnisse zeigen, gibt es nach wie vor eine besorgniserregende Lücke bei den Mitteln, die zur Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre benötigt werden", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-Vorsitzes auf der COP16.

"Jahrzehntelang haben Unternehmen von Grund und Boden profitiert, jetzt ist es an der Zeit, die Restaurierung in Angriff zu nehmen und in die Zukunftssicherung der Grundlagen von Unternehmen, Branchen und ganzen Volkswirtschaften zu investieren. Auf der COP16 in Riad arbeiten wir daran, sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor zu mobilisieren, um weitere Anreize für Investitionen zu schaffen und letztlich dazu beizutragen, eine potenzielle Billionen-Dollar-Wirtschaft für die Wiederherstellung zu erschließen", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Gleichzeitig wurden an diesem Tag auch die besonderen Probleme, mit denen die verschiedenen Arten von Land auf der ganzen Welt konfrontiert sind, und die möglichen Lösungen zur Eindämmung ihrer Verschlechterung vorgestellt. Von Wäldern bis hin zu Weideland, das von Vieh und Wildtieren als Weide- und Futterfläche genutzt wird. Zu den Weideländern gehören auch Savannen, Buschland, Feuchtgebiete, Tundra und Wüsten, die nach Angaben der UNCCD etwa 54 % der gesamten Landbedeckung ausmachen. Während des Landtags fanden Diskussionen zum Thema "Schutz und Wiederherstellung von Weideland" statt, um Investitionen in die Erhaltung, den Schutz und die Wiederherstellung von Weideland weltweit zu mobilisieren. Die Sitzungen boten den Teilnehmern Einblicke in wissenschaftlich fundierte Lösungen zur Bekämpfung von Bodendegradation und Dürre sowie in die entscheidende Rolle der Finanzierung in der Kreislaufwirtschaft.

"Weideland ist ein lebenswichtiges Ökosystem für Menschen auf der ganzen Welt, das Leben und Lebensgrundlagen sichert. Sie sind jedoch mit einer akuten Verschlechterung konfrontiert, denn über 50 % der Weideflächen sind bereits degradiert. Dies hat drastische Auswirkungen und gefährdet ein Sechstel der Nahrungsmittelversorgung der Menschheit und ein Drittel des Kohlenstoffspeichers unseres Planeten. Die fortschreitende Ausbeutung dieser lebenswichtigen Böden führt zu Ernährungsunsicherheit, Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt und erzwungener Migration", so Dr. Faqeeha.

