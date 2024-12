La présidence saoudienne de la COP16 appelle le secteur privé à "augmenter" le financement dans le cadre du "trou noir" du financement de la restauration des terres

La Journée de la terre à la COP16 de la CCD à Riyadh donne le coup d'envoi des journées thématiques

RIYADH, Arabie Saoudite, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La présidence saoudienne de la CCD a lancé aujourd'hui la Journée de la terre, la première des sept journées thématiques prévues, conçue pour concentrer les discussions et les négociations en cours sur les domaines clés de la dégradation des terres, de la désertification et de la sécheresse. L'une des questions centrales qui a animé les débats au cours de la journée concernait le besoin urgent de débloquer les investissements du secteur privé afin de mobiliser les ressources internationales pour la restauration des terres.

Ce rapport intervient alors que la présidence saoudienne de la CCD a appelé le secteur privé à "accélérer" le financement, après qu'un rapport de la CCD a souligné que seuls 6 % des engagements financiers en faveur de la résilience des terres et de la restauration de la sécheresse provenaient de sources privées. Les conclusions de la CCD ont également mis en évidence le coût de l'inaction, l'économie mondiale pouvant perdre 23 000 milliards de dollars d'ici à 2050 en raison de la dégradation des sols, de la désertification et de la sécheresse.

Une série d'événements clés ont eu lieu au cours de la Journée de la Terre afin d'amplifier la prise de conscience et l'action. Le forum "Business for Land" a rassemblé des décideurs de haut niveau issus du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile afin d'explorer l'intersection entre les entreprises, les finances et les politiques et de promouvoir l'engagement du secteur privé dans la lutte contre la dégradation des terres.

En prononçant le discours d'ouverture du forum, le président de la COP16 de la CCD et le ministre saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, a déclaré : "Grâce à notre présidence de la COP16, nous nous efforcerons de faire de cette COP un tremplin pour renforcer les partenariats publics et privés et créer une feuille de route pour réhabiliter 1,5 milliard d'hectares de terres d'ici à 2030."

Gim Huay Neo, directeur général du Forum économique mondial, s'est également adressé aux participants sur la nécessité de débloquer de nouveaux investissements : "Nous devons vraiment examiner toute la gamme des capitaux disponibles, qu'il s'agisse de philanthropie, de responsabilité sociale des entreprises, de financement du développement, de financement mixte, de subventions, de capital-investissement ou de capital classique, et voir comment nous pouvons continuer à développer de nouvelles opportunités.

À la suite d'une série d'événements organisés cette année à l'Assemblée générale des Nations unies, à la COP16 de la CDB à Cali, en Colombie, et à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, le dialogue "Synergies de la convention de Rio" a également eu lieu à l'occasion de la Journée de la terre, mettant en lumière les progrès réalisés au cours des événements du Trio de Rio 2024. L'événement a permis d'examiner les problèmes interdépendants qui sont à l'origine de la dégradation des sols, de la perte de biodiversité et du changement climatique, ainsi que les moyens de trouver des solutions communes.

"Si la communauté internationale veut restaurer les terres à l'échelle requise, le secteur privé doit tout simplement augmenter ses investissements. Comme le montrent les dernières conclusions de la CCD, les fonds nécessaires à la lutte contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse restent insuffisants", a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CCD.

"Pendant des décennies, les entreprises ont profité de la terre. Il est maintenant temps d'adopter la restauration et d'investir dans la protection future des fondations des entreprises, des industries et des économies entières. Lors de la COP16 à Riyad, nous nous efforçons de mobiliser les secteurs public et privé afin d'encourager davantage les investissements et, en fin de compte, d'aider à débloquer une économie de restauration potentielle de plusieurs billions de dollars", a ajouté le Dr Faqeeha.

La journée a également permis de mettre en évidence les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les différents types de terres dans le monde, ainsi que les solutions potentielles pour enrayer leur dégradation. Des forêts aux parcours, qui sont des prairies naturelles utilisées par le bétail et les animaux sauvages pour paître et se nourrir. Les pâturages comprennent également les savanes, les zones arbustives, les zones humides, la toundra et les déserts, et représentent environ 54 % de l'ensemble de la couverture terrestre selon la CCD. Lors de la Journée de la terre, des discussions sur la protection et la restauration des pâturages ont eu lieu afin de mobiliser les investissements dans la préservation, la protection et la restauration des pâturages mondiaux. Les sessions ont permis aux participants de découvrir des solutions scientifiques pour lutter contre la dégradation des sols et la sécheresse, ainsi que le rôle crucial de la finance dans l'économie circulaire.

"Les pâturages constituent un écosystème vital pour les populations du monde entier, car ils leur permettent de vivre et de gagner leur vie. Cependant, ils sont confrontés à une dégradation aiguë, plus de 50 % des pâturages étant déjà dégradés. Cette situation a des conséquences dramatiques, car elle met en péril 1/6e de l'approvisionnement alimentaire de l'humanité et 1/3 du réservoir de carbone de la planète. L'appauvrissement continu de ces terres vitales est à l'origine de l'insécurité alimentaire, du changement climatique, de la perte de biodiversité et des migrations forcées", a déclaré M. Faqeeha.

