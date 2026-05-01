Der Startup Moldova Summit 2026 beleuchtet Moldawiens Aufstieg als Tor für Start-ups zu den europäischen Märkten

CHIȘINĂU, Moldawien, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Der Startup Moldova Summit 2026 unterstrich Moldawiens wachsende Bedeutung als Standort für Start-ups, der Kapital, Talente und Zugang zum EU-Markt bietet. Über 2.000 Teilnehmer, 150 Start-ups, 60 Referenten und internationale Investoren kamen nach Chișinău, um an der bislang größten Ausgabe der landesweit führenden Start-up-Veranstaltung teilzunehmen.

Group photo of participants of the Startup Moldova Summit 2026

Der von Startup Moldova,organisierte Summit kündigte neue internationale Partnerschaften mit Unicorn Factory Lisbon, dem Ukrainian Startup Fund und SeedBlink an, wodurch Moldawiens Verbindungen zu europäischen Accelerator-Programmen, Angel-Investoren-Netzwerken und grenzüberschreitenden Innovationsmöglichkeiten gestärkt werden.

Bei der offiziellen Eröffnung hob Olga Melniciuc, CEO von Startup Moldova, die rasanten Fortschritte des Ökosystems hervor:

„Moldawiens Ökosystem ist auf über 300 Unternehmen angewachsen und wächst Jahr für Jahr um 20 %. Allein 2025 erzielten Start-ups einen Umsatz von über 60 Millionen US-Dollar, schufen über 1.500 Arbeitsplätze und zogen Investitionen in Höhe von über 17 Millionen US-Dollar an, was zeigt, dass Start-ups zu einem echten Motor des Wirtschaftswachstums des Landes werden. Das Thema des Summits – ‚Born in Moldova. Built for the World.' – spiegelt den Ehrgeiz unserer Gründer wider, die Unternehmen aufbauen, die von Anfang an darauf ausgelegt sind, im globalen Wettbewerb zu bestehen."

Die während des Summits angekündigten strategischen Partnerschaften werden die Vernetzung moldauischer Startups erweitern. Durch unterzeichnete Vereinbarungen werden Unicorn Factory Lisbon und Startup Moldova moldauische Startups dabei unterstützen, Zugang zu internationalen Accelerator-Programmen zu erhalten und ihre Geschäftsmöglichkeiten auf den EU-Märkten auszubauen.

Die Partnerschaft zwischen dem Moldova Innovation Technology Park (MITP), Startup Moldova und dem Ukrainian Startup Fund wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, den Zugang zu Finanzmitteln und die Integration in die europäische Innovationslandschaft erleichtern.

SeedBlink und Startup Moldova kündigten den Start der Crowdinvesting-Plattform an, die es moldauischen Start-ups ermöglicht, Kapital durch syndizierte Investitionsrunden zu beschaffen und sich mit europäischen Angel-Investoren-Netzwerken zu vernetzen.

Sergiu Rabii, Direktor des Programms Innovate Moldova, das von Schweden und dem Vereinigten Königreich finanziert wird, betonte die Bedeutung dieser Kooperationen:

„Diese Partnerschaften zeigen, dass Moldawiens Startup-Ökosystem immer vernetzter und international relevanter wird. Durch die Verbesserung des Zugangs zu Kapital, Fachwissen und Märkten helfen Schweden und das Vereinigte Königreich moldawischen Gründern, schneller zu skalieren und Unternehmen mit globalem Potenzial aufzubauen."

Auch das allgemeine Geschäftsumfeld Moldawiens wird für Technologieunternehmen und Gründer immer attraktiver. Das MITP bietet eine Pauschalsteuer von 7 % für förderfähige IT- und digitale Aktivitäten. Das Land treibt Rahmenbedingungen für digitale Nomaden und Remote-Arbeit voran, bereitet einen Dachfonds vor, um den Zugang zu Risikokapital und Eigenkapital zu erweitern, und entwickelt den Moldova HiTech Park als zukünftige Plattform für Deeptech-, F&E- und Spitzentechnologiebranchen. Investitionen in kontaktlose Geschäftsabläufe, E-Governance und digitale öffentliche Infrastruktur, einschließlich der Regierungs-App EVO, vereinfachen öffentliche und unternehmensorientierte Dienstleistungen.

Die Delegation der Europäischen Union in Chișinău bekräftigte ihre Unterstützung für die Stärkung des moldauischen Innovationsökosystems und dessen Anbindung an europäische Möglichkeiten. Julien Schmitt, Direktor des Programms EU4Innovation East, erklärte:

„Der Startup Moldova Summit 2026 spiegelt den anhaltenden Fortschritt des moldauischen unternehmerischen Ökosystems wider. Zum zweiten Mal in Folge ist die Europäische Union stolz darauf, über EU4Innovation East diese Plattform zu unterstützen, die Gründer, Investoren und internationale Märkte miteinander verbindet. Mit der wachsenden Zahl von Start-ups in Moldawien steigt auch der Bedarf an stärkeren Unterstützungsstrukturen und Zugang zu Kapital."

Im Rahmen des Summits fand auch eine „Startup Alley" statt, bei der 42 Start-ups ihre Produkte vorstellten, sowie das nationale Finale des Pitch-Wettbewerbs „Startup World Cup". Zehn Start-ups präsentierten sich vor einer Jury aus internationalen Investoren. Prompted AI gewann und wird Moldawien beim Global Final in San Francisco vertreten, wo es um den Preis in Höhe von 1 Million US-Dollar geht. LyricFluent und Argus AI sicherten sich den zweiten und dritten Platz.

Der Startup Moldova Summit 2026 endete mit einer klaren Botschaft: Moldawien entwickelt sich zu einem bedeutenden Standort für Start-up-Investitionen und globale Innovation, der Gründern einen verbesserten Zugang zu Kapital, Fachwissen und Märkten bietet und internationalen Partnern gleichzeitig ein sich schnell entwickelndes Innovationsökosystem in der Nähe der Europäischen Union bietet.

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