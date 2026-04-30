Startup Moldova Summit 2026: Moldavia es puerta de entrada para empresas emergentes a los mercados europeos

Startup Moldova Summit 2026 destaca el auge de Moldavia como puerta de entrada para empresas emergentes a los mercados europeos

CHIȘINĂU, Moldavia, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Startup Moldova Summit 2026 puso de manifiesto la creciente posición de Moldavia como destino para empresas emergentes, atrayendo capital, talento y acceso al mercado de la UE, y reunió a más de 2.000 participantes, 150 empresas emergentes, 60 ponentes e inversores internacionales en Chisináu para la mayor edición hasta la fecha del evento insignia del país para empresas emergentes.

Group photo of participants of the Startup Moldova Summit 2026

Organizada por Startup Moldova, la Cumbre anunció nuevas alianzas internacionales con Unicorn Factory Lisbon, el Ukrainian Startup Fund y SeedBlink, fortaleciendo los vínculos de Moldavia con programas de aceleración europeos, redes de inversores ángeles y oportunidades de innovación transfronteriza.

En la inauguración oficial, Olga Melniciuc, consejera delegada de Startup Moldova, destacó el rápido progreso del ecosistema:

"El ecosistema de Moldavia ha crecido hasta superar las 300 empresas, con un crecimiento anual del 20 %. Solo en 2025, las empresas emergentes generaron más de 60 millones de dólares en ingresos, crearon más de 1.500 empleos y atrajeron más de 17 millones de dólares en inversión, lo que demuestra que las empresas emergentes se están convirtiendo en un verdadero motor del crecimiento económico del país. El lema de la Cumbre —"Nacido en Moldavia. Construido para el mundo"— refleja la ambición de nuestros fundadores, que están creando empresas diseñadas para competir globalmente desde el primer día".

Las alianzas estratégicas anunciadas durante la Cumbre ampliarán la conectividad de las empresas emergentes moldavas. Mediante la firma de memorandos, Unicorn Factory Lisbon y Startup Moldova apoyarán a las empresas emergentes moldavas para que accedan a programas de aceleración internacionales y oportunidades de escalamiento en los mercados de la UE.

La colaboración entre Moldova Innovation Technology Park (MITP), Startup Moldova y el Ukrainian Startup Fund facilitará la cooperación transfronteriza, el acceso a financiación y la integración en el panorama de la innovación europea.

SeedBlink y Startup Moldova anunciaron el lanzamiento de la plataforma de inversión colectiva que permite a las empresas emergentes moldavas captar capital mediante rondas de inversión sindicadas y conectar con redes europeas de inversores ángeles.

Sergiu Rabii, director del Innovate Moldova Programme , financiado por Suecia y el Reino Unido, destacó la importancia de estas colaboraciones:

"Estas alianzas demuestran que el ecosistema de empresas emergentes de Moldavia está cada vez más conectado y tiene mayor relevancia internacional. Al mejorar el acceso a capital, experiencia y mercados, Suecia y el Reino Unido ayudan a los emprendedores moldavos a crecer más rápido y a construir empresas con potencial global".

El entorno empresarial de Moldavia en general también se está volviendo más atractivo para las empresas y emprendedores tecnológicos. MITP ofrece un impuesto fijo del 7 % para las actividades digitales y de TI que cumplan los requisitos. El país está impulsando marcos para el trabajo remoto y el trabajo nómada digital, preparando un Fondo de Fondos para ampliar el acceso a capital de riesgo y de inversión, y desarrollando el Moldova HiTech Park como plataforma futura para las industrias de tecnología avanzada, I+D y tecnologías de vanguardia. Las inversiones en negocios sin contacto, gobierno electrónico e infraestructura pública digital, incluida la aplicación gubernamental EVO, están simplificando los servicios públicos y empresariales.

La Delegación de la Unión Europea en Chisináu reiteró su apoyo al fortalecimiento del ecosistema de innovación de Moldavia y su conexión con las oportunidades europeas. Julien Schmitt, director del programa EU4Innovation East, señaló:

"Startup Moldova Summit 2026 refleja el continuo progreso del ecosistema emprendedor moldavo. Por segundo año consecutivo, la Unión Europea, a través de EU4Innovation East, se enorgullece de apoyar esta plataforma que conecta a fundadores, inversores y mercados internacionales. A medida que crece el número de empresas emergentes en Moldavia, también aumenta la necesidad de estructuras de apoyo más sólidas y un mayor acceso al capital".

La Cumbre también incluyó un espacio para startups donde 42 empresas emergentes presentaron sus productos, y la final nacional del concurso de presentación de proyectos Startup World Cup. Diez empresas emergentes presentaron sus proyectos ante un jurado compuesto por inversores internacionales. Prompted AI resultó ganadora y representará a Moldavia en la final mundial en San Francisco, donde competirá por el premio de 1 millón de dólares. LyricFluent y Argus AI obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Startup Moldova Summit 2026 concluyó con un mensaje claro: Moldavia se está convirtiendo en un destino destacado para la inversión en empresas emergentes e innovación global, brindando a los fundadores un mejor acceso a capital, experiencia y mercados, a la vez que ofrece a los socios internacionales un ecosistema de innovación en rápido desarrollo cerca de la Unión Europea.

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