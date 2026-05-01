Le Startup Moldova Summit 2026 met en lumière l'ascension de la Moldavie en tant que porte d'entrée des startups vers les marchés européens

CHIȘINĂU, Moldavie, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Startup Moldova Summit 2026 a mis en évidence la position croissante de la Moldavie en tant que destination des startups pour le capital, le talent et l'accès au marché de l'UE, rassemblant plus de 2 000 participants, 150 startups, 60 conférenciers et investisseurs internationaux à Chișinău pour la plus grande édition de l'événement phare des startups du pays à ce jour.

Group photo of participants of the Startup Moldova Summit 2026

Organisé par Startup Moldova, le sommet a vu l'annonce de nouveaux partenariats internationaux avec Unicorn Factory Lisbon, le Ukrainian Startup Fund et SeedBlink, renforçant ainsi les liens de la Moldavie avec les programmes d'accélération, réseaux d'investisseurs providentiels et opportunités d'innovation internationales européens.

Lors de l'ouverture officielle, Olga Melniciuc, PDG de Startup Moldova, a souligné les progrès rapides de l'écosystème :

« L'écosystème de la Moldavie s'est développé pour atteindre plus de 300 entreprises, avec une croissance de 20 % d'une année sur l'autre. Rien qu'en 2025, les startups ont généré plus de 60 millions de dollars de recettes, créé plus de 1 500 emplois et attiré plus de 17 millions de dollars d'investissements, ce qui démontre que les startups sont en train de devenir un véritable moteur de la croissance économique du pays. Le thème du sommet - " Né en Moldavie. Construit pour le monde. " - reflète l'ambition de nos fondateurs, qui créent des entreprises conçues pour être compétitives au niveau mondial dès le premier jour ».

Les partenariats stratégiques annoncés lors du sommet permettront d'étendre la connectivité de la Moldavie en matière de création d'entreprises. Grâce aux protocoles signés, Unicorn Factory Lisbon et Startup Moldova aideront les startups moldaves à accéder aux programmes d'accélération internationaux et aux opportunités de développement sur les marchés de l'UE.

Le partenariat entre le Moldova Innovation Technology Park (MITP), Startup Moldova et le Ukrainian Startup Fund facilitera la coopération internationale, l'accès au financement et l'intégration dans le paysage européen de l'innovation.

SeedBlink et Startup Moldova ont annoncé le lancement de la plateforme de crowdinvesting permettant aux startups moldaves de lever des fonds au moyen de tours d'investissement syndiqué et d'entrer en contact avec des réseaux européens d'investisseurs providentiels.

Sergiu Rabii, directeur du programme Innovate Moldova, financé par la Suède et le Royaume-Uni, a souligné l'importance de ces collaborations :

« Ces partenariats montrent que l'écosystème des startups de Moldavie est de plus en plus connecté et pertinent au niveau international. En améliorant l'accès aux capitaux, à l'expertise et aux marchés, la Suède et le Royaume-Uni aident les fondateurs moldaves à se développer plus rapidement et à créer des entreprises au potentiel mondial. »

L'environnement commercial plus général de la Moldavie devient également plus attrayant pour les entreprises technologiques et les fondateurs. Le MITP offre une taxe forfaitaire de 7 % pour les activités informatiques et numériques répondant aux critères requis. Le pays fait progresser les cadres du nomadisme numérique et du travail à distance, prépare un fonds de fonds pour élargir l'accès au capital-risque et au capital-actions, et développe le Moldova HiTech Park en tant que future plateforme pour les industries de la deeptech, de la R&D et des technologies de pointe. Les investissements dans le commerce sans contact, la gouvernance électronique et l'infrastructure publique numérique, y compris l'application gouvernementale EVO, simplifient les services publics et commerciaux.

La délégation de l'Union européenne à Chișinău a réitéré son soutien au renforcement de l'écosystème d'innovation de la Moldavie et à sa connexion aux opportunités européennes. Julien Schmitt, directeur du programme EU4Innovation East, a indiqué :

« Le Startup Moldova Summit 2026 reflète les progrès continus de l'écosystème entrepreneurial de la Moldavie. Pour la deuxième année consécutive, l'Union européenne, par l'intermédiaire de EU4Innovation East, est fière de soutenir cette plateforme qui met en relation les fondateurs, les investisseurs et les marchés internationaux. À mesure que le nombre de startups augmente en Moldavie, le besoin de structures de soutien plus solides et d'accès au capital se fait également sentir ».

Le sommet a également vu 42 startups présenter leurs produits dans la Startup Alley, ainsi que la finale nationale du concours de pitching de la Startup World Cup. Dix startups se sont présentées devant un jury composé d'investisseurs internationaux. Prompted AI est sorti vainqueur et représentera la Moldavie lors de la finale mondiale à San Francisco, pour le prix d'un million de dollars. LyricFluent et Argus AI ont obtenu les deuxième et troisième places.

Le Startup Moldova Summit 2026 s'est conclu sur un message clair : la Moldavie est en train de devenir une destination de choix pour les investissements dans les startups et l'innovation mondiale, en offrant aux fondateurs un meilleur accès aux capitaux, à l'expertise et aux marchés, tout en proposant aux partenaires internationaux un écosystème d'innovation en plein développement, à proximité de l'Union européenne.

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