Derek P. Linde est nommé président de GES dans le cadre de ses fonctions élargies

Spiro annonce la promotion de Derek P. Linde au poste de président de GES

LAS VEGAS, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du collectif GES, l'agence mondiale d'expérience de marque Spiro™ a annoncé la promotion de Derek P. Linde au poste de président de GES, en plus de son poste actuel de directeur de l'exploitation de Viad, à compter du 3 juin 2024.

Steve Moster, président-directeur général de Viad, a déclaré : « Derek est un leader d'opinion de confiance qui a démontré sa capacité à faire progresser nos objectifs stratégiques grâce à une approche collaborative. Au cours des dernières années, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration et le soutien d'importantes actions transformatrices au sein de GES, qui ont permis d'améliorer la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité et les flux de trésorerie ; cela inclut le lancement de notre agence de marketing expérientiel Spiro ainsi que diverses initiatives de marge au sein de GES Exhibitions. Sous la direction de Derek, l'équipe de GES continuera de profiter de l'élan offert par nos stratégies réussies en tirant parti de la force mondiale et des opportunités de croissance de la société. »

M. Linde a rejoint Viad en tant que directeur juridique et secrétaire général en avril 2018 et a été promu au poste de chef de l'exploitation en mars 2022. À ce titre, M. Linde a contribué à définir et à piloter des initiatives stratégiques et opérationnelles qui accélèrent la croissance de l'entreprise et positionnent Viad de manière à maximiser sa valeur actuelle et à continuer de le faire à l'avenir. Avant de rejoindre Viad, M. Linde a occupé divers postes de direction juridique chez Illinois Tool Works Inc., où il a contribué à la transformation de l'entreprise et à la réalisation des objectifs opérationnels, et a été associé au sein du cabinet d'avocats international Winston & Strawn LL.

« Derek a joué un rôle moteur dans la réalisation de nos objectifs stratégiques, en démontrant constamment sa vision et son esprit de collaboration », a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. « Sa direction a joué un rôle crucial dans le lancement de l'agence de marketing expérientiel Spiro. Je suis impatient de voir l'impact de Derek dans ses nouvelles fonctions, car je suis convaincu que son leadership continu sera incroyablement bénéfique pour l'avenir de notre entreprise. »

À propos de Spiro™

Spiro (sp-eye-roh) est une agence mondiale d'expérience de marque dirigée stratégiquement, axée sur la créativité et à la pointe de l'industrie. Notre raison d'être est de cultiver des liens utiles. Nous sommes spécialisés dans l'établissement des liens les plus puissants au monde entre les marques et leurs publics de professionnels et de particuliers. Nous travaillons avec certaines des marques les plus reconnues au monde pour concevoir des événements et des expériences destinés à influencer et à pérenniser la préférence des clients. Nous nous efforçons de comprendre les moteurs et les motivations de l'engagement, de concevoir des expériences adaptées à ces comportements et, en fin de compte, de positionner les marques comme une priorité dans le cœur et l'esprit de leurs audiences clés. Rejoignez-nous. Essayez l'expérience Brand Gravity, le lien unique de Spiro entre la marque et le client. Pour en savoir plus, consultez le site ThisIsSpiro.com .

À propos de Viad

Viad (NYSE: VVI), est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'expériences extraordinaires, notamment en matière d'attractions, d'hôtellerie, de services de gestion d'expositions et de marketing expérientiel par l'intermédiaire de deux entreprises : Pursuit et GES. Notre stratégie commerciale se concentre sur la fourniture d'expériences extraordinaires à nos équipes, à nos clients et à nos invités, ainsi que sur une croissance significative et durable et des rendements supérieurs à ceux du marché pour nos actionnaires. Viad est une société cotée au S&P SmallCap 600.

Pursuit est une entreprise mondiale d'attractions et d'hôtellerie qui possède et exploite une collection d'expériences inspirantes et inoubliables dans des destinations emblématiques. Les expériences hôtelières de haut niveau de Pursuit permettent aux visiteurs de découvrir et de se rapprocher d'attractions de classe mondiale, d'hébergements distinctifs et de visites captivantes dans de superbes parcs nationaux et des lieux de voyage de renommée mondiale, en plus de découvrir notre collection d'attractions Flyover dans les villes dynamiques de Vancouver, Reykjavik, Las Vegas et Chicago.

GES est une société mondiale de gestion d'expositions et de marketing expérientiel qui offre une gamme complète de services aux principaux organisateurs d'événements et aux marques du monde par le biais de deux segments à déclaration obligatoire : GES Exhibitions et Spiro. GES Exhibitions est une entreprise mondiale de gestion d'expositions et de salons professionnels, qui s'associe aux principaux organisateurs d'expositions et de conférences en tant que fournisseur de services complets de solutions stratégiques et logistiques afin de gérer la complexité de leurs salons avec des équipes dans toute l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient. Spiro est une agence de marketing expérientiel mondiale qui s'associe à des marques de premier plan du monde entier pour gérer et améliorer leurs activités de marketing expérientiel, en créant des liens entre la marque et le client.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2426528/Spiro_GES_President_Derek_P_Linde_Headshot.jpg