Derek P. Linde wird im Rahmen einer erweiterten Rolle zum Präsidenten von GES ernannt

Spiro gibt die Beförderung von Derek P. Linde zum Präsidenten von GES bekannt

LAS VEGAS, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Als Teil des GES Collective hat die globale Agentur für Markenerlebnissse Spiro™ die Beförderung von Derek P. Linde zum Präsidenten von GES bekannt gegeben, zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle als Geschäftsführer von Viad, mit Wirkung vom 3. Juni 2024.

Steve Moster, Präsident und Geschäftsführer von Viad, sagte: „Derek ist ein zuverlässiger Vordenker, der seine Fähigkeit bewiesen hat, unsere strategischen Ziele durch einen kooperativen Ansatz voranzubringen. In den letzten Jahren war er maßgeblich an der Gestaltung und Unterstützung wichtiger Transformationsmaßnahmen bei GES beteiligt, die zu einem verbesserten Umsatzwachstum, einer höheren Rentabilität und einem besseren Cashflow geführt haben, einschließlich der Einführung unserer Agentur für Erlebnismarketing Spiro und verschiedener Margeninitiativen bei GES Exhibitions. Unter der Führung von Derek wird das Team von GES die Dynamik unserer erfolgreichen Strategien weiter ausbauen, indem es die globale Stärke und die Wachstumschancen von GES nutzt."

Linde kam im April 2018 als Generalsyndikus und Unternehmenssekretär zu Viad und wurde im März 2022 zum Geschäftsführer befördert. In dieser Funktion hat Linde dazu beigetragen, strategische und betriebliche Initiativen zu definieren und voranzutreiben, die das Wachstum des Unternehmens beschleunigen und Viad so positionieren, dass es jetzt und in Zukunft den Wert maximieren kann. Bevor er zu Viad kam, war Linde in verschiedenen juristischen Führungspositionen bei Illinois Tool Works Inc. tätig, wo er Unternehmensumwandlungen und operative Ziele unterstützte, sowie als Partner bei der globalen Anwaltskanzlei Winston & Strawn LLP.

„Derek war eine treibende Kraft bei der Umsetzung unserer strategischen Ziele und hat dabei stets seine Vision und seinen Kooperationsgeist unter Beweis gestellt", so Jeff Stelmach, globaler Präsident von Spiro. „Seine Leitung war ausschlaggebend für den Start der Spiro Agentur für experimentelles Marketing. Ich bin gespannt auf Dereks Einfluss in seiner erweiterten Rolle, da ich glaube, dass seine weitere Führung für die Zukunft unseres Unternehmens von großem Nutzen sein wird."

Informationen zu Spiro™

Spiro (sp-ai-roh) ist eine strategisch und kreativ ausgerichtete, branchenführende Agentur für globale Markenerlebnisse. Wir sind dazu da, eine zielgerichtete Verbindung zu kultivieren. Wir haben uns darauf spezialisiert, die weltweit stärksten Verbindungen zwischen Marken und ihren Geschäfts- und Verbrauchergruppen zu schaffen. Wir arbeiten mit einigen der bekanntesten Marken der Welt zusammen, um Events und Erlebnisse zu entwerfen, die die Vorliebe der Kunden wecken und erhalten – nach dem Motto sway & stay. Wir sind bestrebt, die treibenden Kräfte und Motivatoren des Engagements zu verstehen, das Design auf diese Verhaltensweisen abzustimmen und letztendlich die Marken in den Herzen und Köpfen ihrer wichtigsten Zielgruppen als Priorität zu positionieren. Kommen Sie und erleben Sie Brand Gravity, die einzigartige Spiro-Bindung zwischen Marke und Kunde. Weitere Informationen finden Sie unter ThisIsSpiro.com.

Informationen zu Viad

Viad (NYSE: VVI), ist ein weltweit führender Anbieter von außergewöhnlichen Erlebnissen, einschließlich Attraktionen, Gastfreundschaft, Ausstellungsmanagement und Erlebnismarketing durch zwei Geschäftsbereiche: Pursuit und GES. Unsere Geschäftsstrategie zielt darauf ab, unseren Teams, Kunden und Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten und unseren Aktionären ein signifikantes und nachhaltiges Wachstum und eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite zu ermöglichen. Viad ist ein S&P SmallCap 600-Unternehmen.

Pursuit ist ein globales Unternehmen für Attraktionen und Gastgewerbe, das eine Reihe von inspirierenden und unvergesslichen Erlebnissen an berühmten Reisezielen besitzt und betreibt. Die gehobene Gastfreundschaft von Pursuit ermöglicht es den Besuchern, Attraktionen von Weltklasse, unverwechselbare Lodges und spannende Touren in atemberaubenden Nationalparks und an bekannten globalen Reisezielen zu entdecken und kennenzulernen. Darüber hinaus können sie unsere Sammlung von Flyover-Attraktionen in den pulsierenden Städten Vancouver, Reykjavik, Las Vegas und Chicago erleben.

GES ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Messemanagement und Erlebnismarketing, das über die beiden berichtspflichtigen Segmente GES Exhibitions und Spiro eine umfassende Palette von Dienstleistungen für weltweit führende Veranstalter und Marken anbietet. GES Exhibitions ist ein weltweit tätiges Ausstellungs- und Messemanagement-Unternehmen, das mit führenden Ausstellungs- und Konferenzveranstaltern als Full-Service-Anbieter strategischer und logistischer Lösungen zusammenarbeitet, um die Komplexität ihrer Veranstaltungen mit Teams in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten zu bewältigen. Spiro ist eine globale Erlebnismarketing-Agentur, die mit führenden Marken auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um deren Erlebnismarketing-Aktivitäten zu managen und zu optimieren und dabei Marke und Kunden zu verbinden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2426528/Spiro_GES_President_Derek_P_Linde_Headshot.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2091294/SPIRO_FullColor_Logo.jpg