DermRays führt Care+ ein: neues, erweitertes Schutzprogramm für Lasergeräte für den Heimgebrauch

NEW YORK, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- DermRays, ein technologiegetriebener Innovator im Bereich der Laser-Hautpflege für zu Hause, kündigte die Einführung von DermRays Care+ an, einem erweiterten Schutzprogramm, das Kunden mehr Sicherheit und langfristige Gerätesicherheit bietet.

Mit Care+ kombiniert DermRays leistungsstarke Lasertechnologie mit einer verlängerten Garantie, einer Abdeckung von Unfallschäden, einem Schutz für Zubehörteile und einem bevorzugten Support, um die Zuverlässigkeit und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu stärken.

DermRays Pflege+: Umfassender Schutz für Ihr Gerät

Erweiterte Hardware-Garantie

– Erweitert die Standard-Garantiezeit um eine zusätzliche 1-jährige Produktgarantie.

Schutz vor Unfallschäden

– Deckt bis zu zwei Unfallschäden, einschließlich Stürze oder Kontakt mit Flüssigkeiten, während der Garantiezeit ab.

Accessory Coverage

– Schützt originalverpacktes Zubehör vor Herstellungsfehlern.

Priority Support Access

– Bietet direkten Zugang zu erfahrenen Kundendiensttechnikern.

„Mit Care+ fühle ich mich tatsächlich viel wohler, wenn ich DermRays Revive verwende. Die Gewissheit, dass die Garantie länger ist, dass Unfallschäden abgedeckt sind und dass ich bei Bedarf einen kompetenten Support erreichen kann, macht das Ganze sicherer und zuverlässiger. Als Kundin ist mir diese Art von Schutz wirklich wichtig", sagt eine DermRays-Nutzerin.

Fachleute erkennen die Technologie und den Sicherheitsansatz von DermRays an

Der technische Ansatz und die Lasertechnologie von DermRays haben auch bei Hautpflegeexpertinnen und -experten Anerkennung gefunden.

„DermRays hat einen durchdachten Ansatz gewählt, bei dem die Sicherheit an erster Stelle steht, um die Lasertechnologie auf den Verbrauchermarkt zu bringen. Die Geräte arbeiten mit echter Diodenlasertechnologie, nicht mit IPL, was eine präzisere Anpeilung der Follikel und gleichmäßigere Ergebnisse ermöglicht. Mit der FDA-Zulassung und zahlreichen technischen Neuerungen ist der V8S eine der besten Adaptionen der in der klinischen Praxis angewandten Laserprinzipien für die sichere Anwendung zu Hause", so Dr. Sina Ghadiri, britische Dermatologin und Hautpflegebildnerin.

„Das DermRays Revive arbeitet mit einer Wellenlänge von 1064 nm und einer Energie von bis zu 10 J/cm², die in der professionellen Praxis für die Stimulierung der Kollagentiefe bekannt ist. In der Praxis sorgt sie für sichtbare Straffheit und eine verbesserte Hautstruktur und ist gleichzeitig sanft genug für eine breite Palette von Hauttönen", so T.J. Stevens, Skincare-Expertin, Influencerin und Kosmetikerin.

Informationen zu DermRays

DermRays entwickelt Lasergeräte für die Hautpflege zu Hause, die eine tiefgreifende Verjüngung und sichtbare Anti-Aging-Ergebnisse liefern. Die Marke kombiniert salongerechte Lasertechnik mit benutzerfreundlichem Design, um langfristige Hautgesundheit, Sicherheit und Komfort im Alltag zu unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829403/DermRays_Care__Extended_Warranty___Accidental_Damage_Protection.jpg