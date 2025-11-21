DermRays lanza Care+, un nuevo programa de protección mejorado para dispositivos láser domésticos

NUEVA YORK, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DermRays, empresa innovadora en el cuidado láser de la piel en el hogar, impulsada por la tecnología, anunció el lanzamiento de DermRays Care+, un programa de protección mejorado diseñado para brindar a los clientes mayor tranquilidad y seguridad a largo plazo para su dispositivo.

DermRays Care+, Extended Warranty & Accidental Damage Protection

Con Care+, DermRays optimiza la experiencia del usuario al combinar tecnología láser de alto rendimiento con garantía extendida, cobertura por daños accidentales, protección de accesorios y soporte prioritario, garantizando así la confiabilidad y la confianza de los consumidores.

DermRays Care+: Protección total para su dispositivo

Garantía de hardware ampliada

- Añade un año adicional de garantía al producto, además de la cobertura estándar.

Protección contra daños accidentales

- Cubre hasta 2 incidentes de daños accidentales, incluyendo caídas o exposición a líquidos, durante el período de garantía.

Cobertura de accesorios

- Protege los accesorios originales incluidos en la caja contra defectos de fabricación.

Acceso prioritario a soporte

- Proporciona acceso directo a especialistas de soporte técnico de alto nivel.

"Con Care+, me siento mucho más tranquila usando DermRays Revive. Saber que la garantía es más larga, que los daños accidentales están cubiertos y que puedo acceder a asistencia técnica cuando la necesito hace que toda la experiencia sea más segura y fiable. Como cliente, ese tipo de protección es fundamental", comentó una usuaria de DermRays.

Los profesionales reconocen la tecnología y el enfoque de seguridad de DermRays

El enfoque de ingeniería y la tecnología láser de DermRays también han recibido el reconocimiento de profesionales del cuidado de la piel.

"DermRays ha adoptado un enfoque reflexivo y centrado en la seguridad al llevar la tecnología láser al mercado de consumo. Sus dispositivos utilizan tecnología láser de diodo real, no IPL, lo que permite una focalización más precisa de los folículos y resultados más consistentes. Con la aprobación de la FDA y múltiples innovaciones de ingeniería, el V8S representa una de las adaptaciones más fieles de los principios láser de uso clínico, diseñado para un uso seguro en el hogar", afirmó la doctora Sina Ghadiri, dermatóloga y educadora en el cuidado de la piel del Reino Unido.

"DermRays Revive utiliza una longitud de onda de 1064 nm y hasta 10 J/cm² de energía, reconocida en el ámbito profesional por su capacidad para estimular la producción de colágeno en profundidad. En la práctica, proporciona una firmeza visible y una mejor estructura de la piel, a la vez que es lo suficientemente suave para una amplia gama de tonos de piel", explicó T.J. Stevens, experta en cuidado de la piel, influencer y esteticista.

Acerca de DermRays

DermRays desarrolla dispositivos láser para el cuidado de la piel en el hogar que ofrecen una profunda regeneración y resultados antiedad visibles. La marca combina la tecnología láser de grado profesional con un diseño intuitivo para favorecer la salud de la piel a largo plazo, la seguridad y la comodidad en el día a día.

