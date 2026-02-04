Des spiritueux à la bière artisanale : HOTELEX Shanghai 2026 ouvre une nouvelle porte sur le marché asiatique des bars

Prévu du 30 mars au 2 avril 2026 au National Exhibition and Convention Center de Shanghai, HOTELEX Shanghai 2026 sera une fois de plus d'une ampleur inégalée, accueillant plus de 300 000 visiteurs professionnels sur 400 000 mètres carrés, avec plus de 3 800 exposants et 12 000 acheteurs étrangers.

Développée sous l'incubation officielle de HOTELEX, The Bar & Drinks Shanghai est spécialement conçue pour les exposants ciblant le canal des bars et des boissons. Contrairement aux zones d'exposition conventionnelles, la plateforme propose des expositions immersives basées sur des scénarios qui reproduisent les environnements réels des bars, permettant aux marques de présenter leurs produits par le biais d'expériences, de récits et d'interactions directes.

L'exposition se concentre sur trois catégories à forte croissance : Les spiritueux, qui répondent aux besoins des consommateurs les plus jeunes ; le vin, qui correspond à l'évolution de la Chine vers une consommation plus légère et axée sur l'expérience ; et la bière artisanale, pour laquelle la qualité, l'individualité et l'identité culturelle influencent de plus en plus les décisions d'achat. Les exposants bénéficient d'un accès direct aux propriétaires de bars, aux groupes hôteliers, aux distributeurs, aux importateurs et aux acheteurs axés sur le style de vie, ce qui crée des opportunités inégalées d'entrée sur le marché et de croissance de l'activité.

Pour améliorer les résultats commerciaux, The Bar & Drinks Shanghai intègre des vitrines de mixologie, des concours de barmen, des solutions de conception et d'équipement de bar, ainsi que des boissons non alcoolisées et des emballages durables, offrant ainsi de multiples points de contact pour la visibilité de la marque, la génération de leads et le développement de partenariats.

En tant que mise à jour stratégique de HOTELEX Shanghai 2026, The Bar & Drinks Shanghai offre aux marques de boissons une porte d'entrée ciblée et à fort impact sur le marché asiatique des bars et de l'hôtellerie en pleine évolution, combinant des expériences immersives, un accès ciblé aux acheteurs et un engagement basé sur des scénarios pour aider les marques internationales à pénétrer et à se développer en Chine et dans l'ensemble de l'Asie.

Alex Ni

Tél : +86 21 3339 2242

[email protected]

Lizzy Chen

Tel : +86 21 3339 2566

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876683/image_5017073_23138902.jpg