Von Spirituosen bis Craft Beer: HOTELEX Shanghai 2026 eröffnet neues Tor zum asiatischen Bar-Markt

Die HOTELEX Shanghai 2026 findet vom 30. März bis 2. April 2026 im National Exhibition and Convention Center in Shanghai statt und wird erneut in einem unvergleichlichen Umfang stattfinden. Auf einer Fläche von 400.000 Quadratmetern werden über 300.000 Fachbesucher, mehr als 3.800 Aussteller und 12.000 Einkäufer aus dem Ausland erwartet.

The Bar & Drinks Shanghai wurde unter der offiziellen Schirmherrschaft der HOTELEX entwickelt und ist speziell auf Aussteller zugeschnitten, die den Bar- und Getränkebereich ansprechen möchten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausstellungsbereichen bietet die Plattform immersive, szenariobasierte Exponate, die reale Barumgebungen nachbilden und es Marken ermöglichen, ihre Produkte durch Erlebnisse, Geschichten und direkte Interaktion zu präsentieren.

Die Ausstellung konzentriert sich auf drei wachstumsstarke Kategorien: Spirituosen, die auf Premiumisierung und jüngere Verbraucher ausgerichtet sind; Wein, der dem Trend in China zu leichterem, erlebnisorientiertem Konsum entspricht; und Craft Beer, bei dem Qualität, Individualität und kulturelle Identität zunehmend die Kaufentscheidung beeinflussen. Aussteller erhalten direkten Zugang zu Barbesitzern, Gastronomiekonzernen, Händlern, Importeuren und lifestyleorientierten Einkäufern, was ihnen einzigartige Möglichkeiten für den Markteintritt und das Geschäftswachstum bietet.

Um die kommerziellen Ergebnisse zu verbessern, integriert The Bar & Drinks Shanghai Mixology-Präsentationen, Barkeeper-Wettbewerbe, Bar-Design- und Ausstattungslösungen sowie alkoholfreie Getränke und nachhaltige Verpackungen und bietet so vielfältige Kontaktpunkte für Markenbekanntheit, Lead-Generierung und Partnerschaftsentwicklung.

Als strategische Erweiterung der HOTELEX Shanghai 2026 bietet The Bar & Drinks Shanghai Getränkemarken einen fokussierten, wirkungsvollen Zugang zum sich schnell entwickelnden Bar- und Gastgewerbemarkt Asiens. Sie kombiniert immersive Erlebnisse, gezielten Zugang zu Käufern und szenariobasiertes Engagement, um internationalen Marken den Einstieg und das Wachstum in China und ganz Asien zu erleichtern.

Kontaktieren Sie uns



Standanfrage:

Alex Ni

Tel: +86 21 3339 2242

[email protected]

Beratung für Medien und Besucher:



Lizzy Chen

Tel: +86 21 3339 2566

[email protected]

