HOTELEX Shanghai 2026 abre una nueva puerta al mercado de bares de Asia

Programada del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, HOTELEX Shanghai 2026 volverá a operar a una escala inigualable, recibiendo a más de 300.000 visitantes profesionales en 400.000 metros cuadrados, con más de 3.800 expositores y 12.000 compradores internacionales.

Desarrollada bajo la incubación oficial de HOTELEX, The Bar & Drinks Shanghai está diseñada específicamente para expositores del canal de bares y bebidas. A diferencia de las áreas de exhibición convencionales, la plataforma presenta exhibiciones inmersivas basadas en escenarios que replican entornos de bares reales, lo que permite a las marcas presentar sus productos a través de la experiencia, la narración y la interacción directa.

La exposición se centra en tres categorías de alto crecimiento: licores, dirigidos a consumidores premium y jóvenes; vinos, en línea con la transición de China hacia un consumo más ligero y basado en la experiencia; y cerveza artesanal, donde la calidad, la individualidad y la identidad cultural influyen cada vez más en las decisiones de compra. Los expositores obtienen acceso directo a propietarios de bares, grupos hoteleros, distribuidores, importadores y compradores con un estilo de vida definido, lo que crea oportunidades inigualables para la entrada al mercado y el crecimiento empresarial.

Para optimizar los resultados comerciales, The Bar & Drinks Shanghai integra exhibiciones de coctelería, concursos de bartenders, soluciones de diseño y equipamiento para bares, así como bebidas sin alcohol y envases sostenibles, lo que proporciona múltiples puntos de contacto para la visibilidad de la marca, la generación de leads y el desarrollo de alianzas.

Como una actualización estratégica dentro de HOTELEX Shanghai 2026, The Bar & Drinks Shanghai ofrece a las marcas de bebidas una puerta de entrada estratégica y de alto impacto al mercado de Asia de bares y hostelería, en rápida evolución. Combina experiencias inmersivas, acceso a compradores específicos y una interacción adaptada a cada escenario para ayudar a las marcas internacionales a entrar y crecer en China y el resto de Asia.

Contáctenos

Consulta de stand:

Alex Ni

Tel: +86 21 3339 2242

[email protected]

Consultoría de medios y visitantes:

Lizzy Chen

Tel: +86 21 3339 2566

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876683/image_5017073_23138902.jpg