Design original da Unilumin ganha 4 iF Awards

BERLIM, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, os produtos das séries XS, LRS, UHPⅢ e UpanelSⅡ, desenvolvidos originalmente pelo Unilumin Group, foram escolhidos e homenageados pelo iF Awards entre as mais de 11 mil inscrições em todo o mundo. A Unilumin tornou-se a única empresa do setor de LED a ter quatro produtos premiados de uma vez por essa autoridade internacional.

Desde a criação do prêmio alemão de design iF em 1953, ele foi reconhecido como um dos mais prestigiados do mundo, sendo como o Oscar do mundo do design.

O gabinete único do produto da série XS da Unilumin possui nove engrenagens de ajuste de ângulo, uma faixa de curva ultra larga de ± 40º para obter o formato do "S". A tela é tão suave que pode se adequar a várias formas criativas.

Para criar um produto içável, os projetistas da Unilumin consideraram as trações esquerda e direita durante a instalação, criando uma estrutura triangular para atender à necessidade mecânica. Além disso, a trava de arco do produto em ambos os lados permite o ajuste do arco da tela. Combinado com o design de manutenção do botão de energia, ele é sofisticado e fácil de usar.

Os produtos da série LRS alcançam um equilíbrio perfeito entre custo e design. Para tornar a manutenção da caixa de energia eficiente e conveniente, um design modular foi adotado no produto para integrar a fonte de energia, a placa receptora e a placa HUB na caixa da fonte de energia. Para realizar o controle de custos, o design arredondado da parte inferior do gabinete também garante o conforto de uso.

Os produtos da série UHPⅢ têm aparências simples e elegantes. Através do contraste de cor e material, a tecnologia de máscara e pulverização de duas cores é usada na tampa traseira do gabinete para causar impacto. A alça oculta e o design de tampa traseira destacável oferecem aos clientes a conveniência da instalação pós-manutenção.

A série UpanelSⅡ, que ganhou o Japan Good Design Award, o Red Dot Award e o iF Design Award continuamente, representa o nível de design dos produtos de pequeno porte de alta qualidade da Unilumin. Superfícies de dobra multilaterais e linhas de dobra são amplamente utilizadas para os produtos.

Desde o conceito de design, o design e revisão do esboço, desenho e modelagem de efeito, à produção de desenho da orientação de processo e implementação de produto, a Unilumin, a marca representativa da indústria chinesa de LED, demonstrou capacidade de nível internacional no design original de produtos industriais.

