Desmitificando a Psoríase: Dia Mundial da Psoríase de 2022

ESTOCOLMO, 29 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Dia Mundial da Psoríase é 29 de outubro. Todos os anos, a comunidade global da psoríase se une para ações de conscientização sobre a Psoríase. O tema deste ano é saúde mental.

Uma em cada dez pessoas com psoríase é diagnosticada com depressão clínica.[1] Até 48% apresentam ansiedade.[2] O impacto psicológico é cada vez mais reconhecido como uma parte significativa da vida com essa doença.

Vicious Cycle World Psoriasis Day 2022

De fato, existem muitas razões lógicas pelas quais a psoríase desencadeia depressão e ansiedade. As pessoas que sofrem dessa doença crônica e visível frequentemente lutam contra o estigma e a vergonha. Os sintomas podem ser considerados desagradáveis, e muitas assumem equivocadamente que a doença é contagiosa. A dor e o desconforto são outra batalha diária para as pessoas que têm coceira na pele ou inflamação nas articulações. As despesas adicionais de saúde combinadas com a diminuição da renda devido à deficiência e à discriminação contribuem ainda mais para o estresse financeiro. Além disso, a possibilidade de surgir erupções imprevisíveis mantêm os indivíduos em alerta constante. Por todas essas razões e muitas outras, 81% dos indivíduos relatam que a psoríase afeta os relacionamentos, a intimidade e, em última análise, a felicidade.[3]

No entanto, os fatores externos não são a única causa de depressão e ansiedade associada à psoríase. Na verdade, a mesma inflamação que causa a psoríase também pode gerar depressão e ansiedade endógenas. É por essa razão que as pessoas que vivem com psoríase frequentemente relatam a sensação de viverem presas em um ciclo vicioso. A psoríase causa depressão e ansiedade. A ansiedade e a depressão, por sua vez, agravam a psoríase.

Para o Dia Mundial da Psoríase de 2022, a IFPA, organização global que combate a psoríase, está se unindo em ações para melhorar a saúde mental de todos que vivem com a doença.

Frida Dunger Johnsson, diretora executiva da IFPA, explicou: "Quando dermatologistas e reumatologistas percebem que o sofrimento de seus pacientes é mais profundo do que os sintomas físicos, eles devem ser capacitados para prestar assistência. Em alguns casos, isso implica em atualizar o curso do tratamento. Sabemos que o tratamento apropriado reduz a inflamação e melhora o impacto psicológico, bem como o físico."

Junte-se à IFPA para compartilhar mensagens sobre saúde mental e psoríase. Acesse psoriasisday.org para participar.

FONTE IFPA

