La enfermedad psoriásica al descubierto: Día Mundial de la Psoriasis 2022

ESTOCOLMO, 29 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis. Cada año, la comunidad mundial afectada por la enfermedad psoriásica se une para actuar y concienciar sobre este padecimiento. El tema de este año es la salud mental.

A 1 de cada 10 personas con enfermedad psoriásica se le diagnostica depresión clínica [1] y hasta un 48 % experimenta ansiedad.[2] El impacto psicológico se reconoce cada vez más como una parte importante de la vida con esta enfermedad.

De hecho, hay muchas razones lógicas por las que la enfermedad psoriásica desencadena depresión y ansiedad. Las personas que padecen esta enfermedad crónica y visible suelen luchar contra el estigma y la vergüenza. Los síntomas pueden considerarse antiestéticos y muchos asumen erróneamente que la enfermedad es contagiosa. El dolor y las molestias son otra batalla diaria para las personas con comezón en la piel o inflamación de las articulaciones. Los gastos de salud añadidos, combinados con la disminución de los ingresos debido a la discapacidad y la discriminación, contribuyen aún más a la tensión financiera. Las erupciones imprevisibles mantienen a los individuos en constante alerta. Por todas estas razones y más, el 81 % afirma que la enfermedad psoriásica hace estragos en las relaciones, la intimidad y, en última instancia, la felicidad.[3]

Sin embargo, los factores externos no son la única causa de la depresión y la ansiedad con la enfermedad psoriásica. De hecho, la misma inflamación que causa la enfermedad psoriásica también puede generar depresión y ansiedad endógena. Por este motivo, las personas que viven con la enfermedad psoriásica a menudo dicen sentirse atrapadas en un círculo vicioso. La enfermedad psoriásica provoca depresión y ansiedad. La ansiedad y la depresión, a su vez, empeoran la enfermedad psoriásica.

Con motivo del Día Mundial de la Psoriasis 2022, la IFPA, la organización mundial que lucha contra la enfermedad psoriásica, se une para actuar con el fin de mejorar la salud mental de todas las personas que viven con la enfermedad.

Frida Dunger Johnsson, directora ejecutiva de la IFPA, explica: "Cuando los dermatólogos y reumatólogos se dan cuenta de que el sufrimiento de sus pacientes es más profundo que los síntomas físicos, deberían estar capacitados para prestarles ayuda. En algunos casos, eso puede significar la actualización del curso del tratamiento. Sabemos que un tratamiento adecuado reduce la inflamación y mejora el impacto psicológico además del físico".

Únase a la IFPA para compartir mensajes sobre la salud mental y la enfermedad psoriásica. Visite psoriasisday.org para participar.

FUENTE IFPA

