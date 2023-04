Destaques Tecnologia & Artesanato na Conferência Internacional de Distribuidores GAC MOTOR 2023

Os últimos 12 meses foram de avanços importantes para a GAC MOTOR, com operações se expandindo em todo o mundo para atingir um aumento anual de 59% nas vendas no atacado.

CANTÃO, China, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Conferência Internacional de Distribuidores GAC MOTOR 2023, com o tema "Going Forward with Tech & Craftsmanship" (Avançar com Tecnologia e Artesanato), foi realizada em Cantão em 21 de abril, reunindo os parceiros globais do grupo GAC para relembrar as conquistas e explorar o que está por vir no futuro.

O presidente do Grupo GAC, Zeng Qinghong, revisou a história do desenvolvimento do Grupo GAC nos últimos 26 anos e disse: "O Grupo GAC continuará a melhorar os distribuidores globais no produto, tecnologia, serviço e outro suporte completo, para ajudar os distribuidores globais a desenvolver, para que os distribuidores globais possam ter sucesso por meio da cooperação com a marca GAC MOTOR."

O diretor geral da GAC International, o Sr. Zeng Hebin, mostrou sua sincera gratidão aos parceiros distribuidores globais por meio de seu discurso de boas-vindas. Líderes de várias subsidiárias do grupo GAC também participaram da conferência.

A conferência enfatizou a visão de um grupo GAC de 'trilhões de yuans', alavancando os Centros de P&D do GAC em Los Angeles, Xangai e Milão para manter os carros GAC na vanguarda tecnológica da indústria automobilística. O Grupo GAC pretende aumentar ainda mais isso nos próximos 12 meses, concentrando-se na construção de uma imagem de marca "GAC voltada para a inovação".

O evento viu os distribuidores experimentarem a forte fabricação inteligente e os recursos inovadores da GAC MOTOR por meio de um tour pelas instalações da empresa, incluindo o Centro de P&D GAC, fábricas e muito mais.

"O Grupo GAC fortalecerá de forma abrangente a implantação estratégica internacional, expandirá ativamente o layout do mercado externo e desenvolverá totalmente as capacidades do sistema de desenvolvimento internacional", disse Yu Jun, vice-presidente do Grupo GAC, em seu discurso de encerramento na conferência.

Canton Fair, Global Share: Feira de Importação e Exportação da China 2023

O conceito de nova tecnologia foi reforçado na 133ª Canton Fair em 15 de abril.

A GAC exibiu o híbrido All NEW GS8, híbrido Empow, Aion Y Plus e Aion V Plus, uma série de carros de ponta.

À medida que o mundo muda para viagens elétricas mais potentes e inteligentes, o foco do Grupo GAC é o crescimento sustentável, a habilidade artesanal de qualidade e a tecnologia imbatível.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2061276/2023_04_21.mp4

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR