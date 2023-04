La conférence internationale 2023 des distributeurs de GAC MOTOR met l'accent sur la technologie et le savoir-faire

Au cours des 12 derniers mois, GAC MOTOR a réalisé d'importants progrès, ses activités ayant pris de l'expansion dans le monde entier pour atteindre une augmentation annuelle de 59 % des ventes en gros.

GUANGZHOU, Chine, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- La conférence internationale 2023 des distributeurs de GAC MOTOR, sur le thème « Aller de l'avant avec la technologie et le savoir-faire », s'est tenue à Guangzhou le 21 avril et a réuni les partenaires mondiaux du groupe GAC pour revenir sur les réalisations et explorer ce qui nous attend.

Zeng Qinghong, président du groupe GAC, a passé en revue l'histoire du développement du groupe GAC au cours des 26 dernières années et a déclaré : « Le groupe GAC continuera à améliorer les produits, la technologie, les services et les autres supports globaux, afin d'aider les distributeurs mondiaux à se développer, de sorte qu'ils puissent réussir grâce à la coopération avec la marque GAC MOTOR ».

Dans son discours de bienvenue, le directeur général de GAC International, M. Zeng Hebin, a exprimé sa gratitude envers les distributeurs partenaires mondiaux. Les dirigeants de diverses filiales du groupe GAC ont également participé à la conférence.

La conférence a souligné la vision d'un groupe GAC d'une valeur de milliers de milliards de yuans, grâce aux centres de R&D GAC à Los Angeles, Shanghai et Milan pour maintenir les voitures GAC à l'avant-garde technologique de l'industrie automobile. Le groupe GAC a l'intention d'aller encore plus loin dans les 12 mois à venir, en se concentrant sur la création d'une image de marque « GAC axée sur l'innovation. »

L'événement a permis aux distributeurs de découvrir les solides capacités de fabrication intelligente et innovante de GAC MOTOR par le biais d'une visite des installations de l'entreprise, notamment le centre de R&D de GAC, les usines de fabrication, etc.

« Le groupe GAC renforcera le déploiement stratégique international, élargira activement l'implantation des marchés à l'étranger et renforcera au maximum les capacités du système de développement international », a déclaré Yu Jun, vice-président du groupe GAC, dans son discours de clôture de la conférence.

Canton Fair, Global Share : Foire chinoise de l'importation et de l'exportation 2023

Le concept de nouvelles technologies a été renforcé lors de la 133e Foire de Canton le 15 avril.

GAC a présenté les tous nouveaux modèles hybrides GS8, Empow, Aion Y Plus et Aion V Plus, une série de voitures à la pointe de la technologie.

Alors que le monde s'oriente vers des véhicules électriques plus puissants et plus intelligents, le groupe GAC se concentre sur une croissance durable, un savoir-faire de qualité et une technologie imbattable.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2061276/2023_04_21.mp4

SOURCE GAC MOTOR