Lo más destacado en tecnología y artesanía en la Conferencia Internacional de Distribuidores GAC MOTOR 2023

En los últimos 12 meses, GAC MOTOR ha dado importantes pasos adelante, con la expansión de sus operaciones en todo el mundo hasta alcanzar un aumento anual del 59% en las ventas al por mayor.

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- La 2023 GAC MOTOR International Distributor Conference, con el tema "Avanzar con tecnología y artesanía", se celebró en Guangzhou el 21 de abril, reuniendo a los socios globales de GAC Group para echar la vista atrás a los logros y explorar lo que nos espera en el futuro.

El presidente de GAC Group, Zeng Qinghong, repasó la historia del desarrollo de GAC Group en los últimos 26 años y dijo: "GAC Group continuará mejorando a los distribuidores globales en el producto, la tecnología, el servicio y otros apoyos integrales, para ayudar a los distribuidores globales a desarrollarse, para que los distribuidores globales puedan tener éxito a través de la cooperación con la marca GAC MOTOR".

El director general de GAC International, el Sr. Zeng Hebin, mostró su sincero agradecimiento a los socios distribuidores globales a través de su discurso de bienvenida. Líderes de varias filiales de GAC Group también participaron en la conferencia.

En la conferencia se hizo hincapié en la visión de un GAC Group de un "billón de yuanes", aprovechando los centros de I+D de GAC en Los Ángeles, Shanghái y Milán para mantener los coches de GAC en la vanguardia tecnológica de la industria automovilística. GAC Group spira a seguir creciendo en los próximos 12 meses, centrándose en construir una imagen de marca de "GAC impulsada por la innovación".

En el evento, los distribuidores pudieron comprobar la gran capacidad de fabricación inteligente e innovación de GAC MOTOR a través de una visita a las instalaciones de la empresa, como el Centro de I+D de GAC, las plantas de fabricación, etc.

En su discurso de clausura de la conferencia, Yu Jun, vicepresidente de GAC Group, afirmó: "GAC Group reforzará de forma exhaustiva el despliegue estratégico internacional, ampliará activamente la distribución en los mercados extranjeros y desarrollará plenamente las capacidades del sistema de desarrollo internacional".

Feria de Cantón, cuota mundial: Feria de Importación y Exportación de China 2023

El concepto de nueva tecnología se reforzó en la 133ª Feria de Cantón el 15 de abril.

GAC exhibió el híbrido All NEW GS8, el híbrido Empow, el Aion Y Plus y el Aion V Plus, una serie de coches de vanguardia.

A medida que el mundo se orienta hacia desplazamientos eléctricos más potentes e inteligentes, GAC Group se centra en el crecimiento sostenible, la calidad artesanal y una tecnología insuperable.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2061276/2023_04_21.mp4

SOURCE GAC MOTOR