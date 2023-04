Höhepunkte der Technik & Handwerkskunst auf der 2023 GAC MOTOR International Distributor Conference

In den letzten 12 Monaten hat GAC MOTOR große Fortschritte gemacht und seine Aktivitäten weltweit ausgeweitet, so dass der Großhandelsumsatz jährlich um 59 % gestiegen ist.

GUANGZHOU, China, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 2023 GAC MOTOR International Distributor Conference unter dem Motto „Going Forward with Tech & Craftsmanship" fand am 21. April in Guangzhou statt und brachte die globalen Partner der GAC Group zusammen, um auf Erfolge zurückzublicken und zu erkunden, was in der Zukunft vor uns liegt.

Der Vorsitzende der GAC Group, Zeng Qinghong, ließ die Entwicklung der GAC Group in den letzten 26 Jahren Revue passieren und sagte: „Die GAC Gruppe wird weiterhin die globalen Händler in den Bereichen Produkt, Technologie, Service und bei anderer umfassender Unterstützung verbessern, um ihnen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, damit sie durch die Zusammenarbeit mit der Marke GAC MOTOR erfolgreich sein können."

Der Geschäftsführer von GAC International, Herr Zeng Hebin zeigte in seiner Begrüßungsrede seine aufrichtige Dankbarkeit gegenüber den globalen Vertriebspartnern. Führungskräfte verschiedener Tochtergesellschaften der GAC-Gruppe nahmen ebenfalls an der Konferenz teil.

Auf der Konferenz wurde die Vision einer „Billionen-Yuan"-GAC-Gruppe, hervorgehoben, die die GAC-Forschungs- und Entwicklungszentren in Los Angeles, Shanghai und Mailand nutzt, um GAC-Autos an der technologischen Spitze der Automobilindustrie zu halten. Die GAC Group beabsichtigt, dies in den kommenden 12 Monaten weiter auszubauen und sich auf den Aufbau eines „innovationsgetriebenen GAC"-Markenimages zu konzentrieren.

Bei der Veranstaltung konnten sich die Händler von der intelligenten Fertigung und den innovativen Fähigkeiten von GAC MOTOR überzeugen, indem sie die Einrichtungen des Unternehmens besichtigten, darunter das GAC F&E-Zentrum, die Fertigungsanlagen und vieles mehr.

„Die GAC Group wird die internationale strategische Ausrichtung umfassend verstärken, die Märkte in Übersee aktiv ausbauen und internationale Entwicklungssysteme aufbauen", sagte Yu Jun, Vizepräsident der GAC Group, in seiner Abschlussrede auf der Konferenz.

Canton Fair, Global Share: China Import and Export Fair 2023

Das Konzept der neuen Technologie wurde auf der 133. Canton Fair am 15. April bekräftigt.

GAC zeigte den brandneuen GS8-Hybrid, den Empow-Hybrid, den Aion Y Plus und den Aion V Plus – eine Reihe hochmoderner Autos.

Während sich die Welt auf leistungsstärkere und intelligentere Elektrofahrzeuge umstellt, konzentriert sich die GAC Group auf nachhaltiges Wachstum, Qualitätshandwerk und unschlagbare Technologie.

