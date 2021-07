Det nye norske flyselskapet, Flyr, tar av med Nagarro som digital engineering-partner

Med lang og sterk erfaring fra flyselskaper og teknologier har Nagarro støttet Flyr fra idé til produksjon, og levert et komplett utvalg av konsulent- og tekniske tjenester. Fra forretningsrådgivning rundt drift av flyselskaper til utvikling og integrering av Flyrs forskjellige IT-systemer, og den påfølgende produksjonssettingen og styringen av det sikrede skymiljøet, har Nagarro vært en betrodd partner for Flyr.

Ny digital opplevelse med enkle og friksjonsfrie flyreiser

I september 2020 innledet Flyr et samarbeid med Nagarro for å utvikle et rent digitalt produkt som tilbyr passasjerene en fleksibel, problemfri reiseopplevelse. Nagarro bisto Flyr med å gå fra konseptualisering til flyoperasjoner på mindre enn ti måneder og overholdt dermed en streng tid-til-marked tidslinje som omfattet leveranser over fem land og åtte virtuelle organisasjoner.

"Vi satte oss et meget ambisiøst mål, ikke bare ved å ønske å skape en enklere, digital-first og datadrevet flyvirksomhet, men også ved gjøre det innenfor en svært kort tidsramme. For å lykkes trengte vi IT-partnere som er svært kunnskapsrike, pålitelige og fleksible og med bransjeerfaring. Nagarro har vist seg å være alt det og mer til. "Vi kan stole på, ikke bare deres konsulentveiledning, men også deres evne til å levere disse ideene implementert i teknologi," sier Tonje Wikstrøm Frislid, CEO i Flyr.

Etter å ha utviklet det digitale miljøet fra grunnen av sammen med Flyr, vil Nagarro fortsette å levere rådgivnings- og utviklingstjenester for ytterligere å styrke Flyrs konkurransedyktige digitale fordel med banebrytende, kundesentrert funksjonalitet.

"Når du begynner fra bunnen av, vil du være sikker på at du starter med den riktige arkitekturen og de riktige menneskene," sier Alf Sagen, CIO i Flyr. "Nagarro, som jeg har hatt personlig kjennskap til i mange år, har gitt enorm støtte i rådgivning, bistand i å velge kjernesystemer, konfigurere vår skyinfrastruktur, utvikle og integrere systemer, og støtte vår IT-operasjon med å få produktet vårt på markedet. Deres erfaring med flybransjen og grundige forståelse av hva som skal til for å bygge et virkelig digital-first selskap, kombinert med et smart tankesett og medarbeidere som er villige til å gå en ekstra mil, er det som gjør Nagarro til en god partner som vi er takknemlige for å ha ved vår side."

"Selv om vi har omfattende erfaring med å arbeide i luftfarts- og reiselivsbransjen, er det ikke hver dag vi får muligheten å etablere et helt nytt flyselskap fra grunnen av. Å få sjansen til å bidra til å definere et av verdens første naturlige IATA One Order & NDC-flyselskaper har vært meget utfordrende og samtidig meget motiverende. Vi er utrolig stolte over å spille en så viktig rolle i å bidra til å starte opp virksomheten til Flyr og levere en eksepsjonell digital opplevelse til kundene, sier Amit Chawla, Global Business Unit Head, Travel & Logistics, Nagarro

Du finner mer informasjon på www.nagarro.com

og for forespørsler kan du kontakte [email protected]

Om Flyr

Flyr (OSL: FLYR) som på norsk betyr "flyr", er et nytt flyselskap for reisende i Norge bygget opp med en organisasjon og et rutenettverk tilpasset hverdagen etter koronaviruspandemien. Selskapet har for tiden mer enn 150 ansatte, og mange av dem har lang erfaring fra selskaper som SAS, Norwegian, Widerøe og Braathens. Flyselskapet planlegger å ha rundt 300 ansatte og operere 8 Boeing 737-800-fly innen utgangen av 2021, og deretter 28 fly innen 2025. Du finner mer informasjon på www.flyr.com

Om Nagarro

Nagarro er en global leder innen digital engineering som hjelper kundene sine med å bli innovative, digital-first-selskaper og dermed bli vinnere på sine markeder. Selskapet er kjennetegnet av sin entreprenørånd, smidige og globale karakter, sitt CARING tenkesett og tilnærmingen "Thinking Breakthroughs". Nagarro sysselsetter over 10 000 personer i 26 land. Du finner mer informasjon på www.nagarro.com

(ISIN: DE000A3H2200) (WKN: A3H220)

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1579318/Amit_Chawla_Nagarro.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1579317/Alf_Sagen_Flyr_CIO.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1579319/Tonje_Wikstr_Flyr_CEO.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

SOURCE Nagarro