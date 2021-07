Det nye norske luftfartsselskab Flyr går på vingerne med Nagarro som digital ingeniørpartner

Bevæbnet med stærk erfaring inden for luftfart og teknologi har Nagarro støttet Flyr fra idé til produktion og leveret et komplet sæt af ydelser inden for rådgivning og ingeniørvirksomhed. Nagarro har været en betroet partner for Flyr fra rådgivning om luftfartsvirksomhed til udvikling og integration af virksomhedens forskellige it-systemer og den efterfølgende igangsætning og drift af det sikrede cloudmiljø.

Ny digital oplevelse for enkle og gnidningsfrie rejser

I september 2020 gik Flyr sammen med Nagarro for at skabe et digitalt produkt, der tilbyder passagererne en fleksibel oplevelse af at booke og rejse, som er uden bøvl. Nagarro holdt sig strengt til en markedsfokuseret deadline, leverede i fem lande og i otte virtuelle organisationer og kunne dermed hjælpe Flyr med at gå fra koncept til fysisk luftfart på mindre end ti måneder.

"Vi satte os et meget ambitiøst mål om, at vi ikke bare ønskede at skabe et enklere, digitalt-baseret og datadrevet luftfartsselskab, men også at vi skulle gøre det på meget kort tid. For at opnå succes, havde vi også brug for it-partnere, som besidder stor viden, og som er pålidelige, fleksible og som har erfaring fra branchen. Nagarro har vist sig at være alt dette og meget mere. Vi kan ikke blot regne med deres rådgivning, men også med deres evne til at levere disse ideer implementeret i teknologi," siger Flyrs adm. direktør Tonje Wikstrøm Frislid.

Nagarro har skabt det digitale miljø fra bunden sammen med Flyr og vil fortsætte med at levere rådgivning og udviklingsydelser for at øge Flyrs digitale konkurrenceforspring endnu mere med banebrydende forbrugercentrerede funktionaliteter.

"Når man begynder fra scratch, så vil man være sikker på, at man starter med den rette arkitektur og de rette mennsker," siger Alf Sagen, CIO hos Flyr. "Nagarro, som jar har kendt personligt i mange år, har givet os enorm support i form af rådgivning, hjælp til at udvælge centrale systemer, skabelse af vores cloudinfrastruktur, udvikle og integrere systemer og understøtte vores it-drift med at få vores produkt på markedet. Deres erfaring med luftfart og dybe forståelse af, hvad der skal til for at bygge en virksomhed, der sætter det digitale først, sammen med deres fleksible indstilling og mennesker, der er klar til at yde en ekstra indsats, gør Nagarro til en fantastisk partner, som vi er taknemmelige for at have på vores side."

"Selvom vi har omfattande erfaring i luftfarts- og rejsebranchen, er det ikke hver dag, at vi har muligheden for at etabelere et luftfartsselskab fra scratch. At få chancen for at definere en af verdens første luftfartsselskaber, der fra straten er IATA One Order & NDC, har været meget udfordrende og motiverende på samme tid. Vi er meget stolte over at spille så vigtig en rolle i at hjælpe Flyr med at søsætte deres drift og levere en exceptionel digital oplevelse til deres kunder," siger Amit Chawla, der er global chef for forretningsenheden Travel & Logistics hos Nagarro.

Om Flyr

Flyr (OSL: FLYR), som betyder "flyver" på norsk, er et nyt luftfartsselskab for rejsende i Norge, som er skabt med en størrelse, organisation og rutenetværk, der er tilpasset hverdagen efter coronapandemien. Selskabet har for øjeblikket flere end 150 ansatte, hvoraf mange har omfattende erfaring fra luftfartsselskaber som SAS, Norwegian, Widerøe, og Braathens. Luftfartsselskabet planlægger at have ca. 300 ansatte og operere otte Boeing 737-800 per ultimo 2021 og 28 fly i 2025. Besøg www.flyr.com for yderligere oplysninger.

Om Nagarro

Nagarro, en førende global spiller inden for digital ingeniørvirksomhed, hjælper sine kunder med at blive innovative, digitale first movers og dermed vinde på deres markeder. Virksomheden karakteriseres af sin iværksætterbaserede, fleksible og globale natur, sin empatiske CARING tænkning og tilgangen med "Thinking Breakthroughs". Nagarro har flere end 10.000 ansatte i 26 lande. Besøg www.nagarro.com for yderligere oplysninger.

