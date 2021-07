Uusi norjalainen lentoyhtiö Flyr lähtee lentoon Nagarro digitaalisen suunnittelun kumppanina

Nagarrolla on vahva kokemus lentoyhtiöistä ja teknologiasta, ja se on tukenut Flyria ideavaiheesta tuotantoon saakka ja tarjonnut valikoiman konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Nagarro on ollut Flyrille luotettu kumppani aina lentoyhtiöliiketoiminnan neuvonnassa, yhtiön eri IT-järjestelmien kehittämisessä ja integroinnissa, sekä suojatun pilviympäristön käyttöönotossa ja hallinnassa.

Uusi digitaalinen kokemus tekee lentomatkustamisesta helppoa ja mutkatonta

Syyskuussa 2020 Flyr ja Nagarro loivat yhdessä digitaalisen tuotteen, joka tarjoaa matkustajille joustavan ja vaivattoman varaus- ja matkustuskokemuksen. Nagarro auttoi Flyria siirrymään suunnitteluvaiheesta lentotoimintaan alle kymmenessä kuukaudessa pitämällä tiukasti kiinni markkinoilletuontiaikataulusta sekä varmistamalla toimituksen viidessä maassa ja kahdeksassa virtuaaliorganisaatiossa.

"Asetimme itsellemme erittäin kunnianhimoisen tavoitteen: emme halunneet vain luoda yksinkertaisempaa, ensisijaisesti digitaalista ja tietoihin perustuvaa lentoyhtiötä, vaan myös tehdä sen hyvin lyhyessä ajassa. Menestyäksemme tarvitsimme tietotekniikkakumppaneita, jotka ovat hyvin perehtyneitä, luotettavia, joustavia ja kokeneita alan ammattilaisia. Nagarro on osoittautunut juuri sellaiseksi, ja paljon muuksikin. Voimme luottaa heidän konsultointineuvontansa lisäksi myös heidän kykyynsä toteuttaa ideoita teknisestikin," sanoo Tonrin Wikstrøm Frislid, Flyrin toimitusjohtaja.

Luotuaan digitaalisen ympäristön alusta asti Flyrin kanssa Nagarro jatkaa neuvonta- ja kehityspalveluiden tarjoamista parantaakseen Flyrin digitaalista kilpailuetua edelleen huippuluokan asiakaslähtöisillä toiminnoilla.

"Tyhjästä aloittaessa haluaa varmistaa, että toimii alusta alkaen oikean arkkitehtuurin ja oikeiden ihmisten kanssa," sanoo Alf Sagen, Flyrin tietohallintojohtaja. "Nagarro, jonka olen tuntenut henkilökohtaisesti monien vuosien ajan, on tukenut meitä valtavasti konsultoimalla, auttanut ydinjärjestelmien valinnassa, pilvi-infrastruktuurin perustamisessa, järjestelmien kehittämisessä ja integroinnissa sekä IT-toiminnan tukemisessa tuotteen saamiseksi markkinoille. Heidän lentoyhtiökokemuksensa ja syvällinen ymmärryksensä todella digitaalisen yrityksen rakentamisen vaatiimuksista yhdistettynä heidän mukautuvaan ajattelutapaansa ja omistautuneeseen henkilöstöönsä tekevät Nagarrosta loistavan kumppanin. Olemme kiitollisia, että he ovat rinnallamme."

"Vaikka meillä on laaja kokemus työskentelystä ilmailu- ja matkailualalla, emme saa joka päivä tilaisuutta perustaa täysin uutta lentoyhtiötä tyhjästä. On ollut sekä erittäin haastavaa että erittäin motivoivaa auttaa määrittelemään yksi maailman ensimmäisistä IATA One Order & NDC -lentoyhtiöistä. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että olemme olleet avainasemassa auttamassa Flyriä aloittamaan toimintansa ja toimittamaan ainutlaatuisen digitaalisen kokemuksen asiakkailleen," lisää Amar Chawla, Nagarron matkailu- ja logistiikkayksikön johtaja.

About Flyristä

Flyr (OSL: FLYR), joka tarkoittaa norjaksi "lentämistä", on uusi lentoyhtiö Norjassa matkustaville. Sen koko, organisaatio ja reittiverkosto on mukautettu jokapäiväiseen elämään koronaviruspandemian jälkeen. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 150 työntekijää, joista monilla on paljon kokemusta lentoyhtiöistä, kuten SAS, Norwegian, Widerøe ja Braathens. Lentoyhtiö aikoo työllistää noin 300 työntekijää ja lentää kahdeksalla Boeing 737-800 -koneella vuoden 2021 loppuun mennessä, ja 28 lentokoneella vuoteen 2025 mennessä.

Tietoja Nagarrosta

Nagarro on globaali digitaalisen suunnittelun johtaja, joka auttaa asiakkaita tulemaan innovatiivisiksi, ensisijaisesti digitaalisiksi yrityksiksi ja siten voittamaan markkinoillaan. Yritys erottuu yrittäjyydellään, mukautuvalla ja globaalilla luonteellaan, huolehtivalla ajattelutavallaan ja ajattelun läpimurtoihin tähtäävällä lähestymistavallaan. Nagarro työllistää yli 10 000 ihmistä 26 maassa.

