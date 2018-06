Deux startups australiennes spécialisées en blockchain et cryptomonnaies, Ivy et HiveEx.com, unissent leurs forces pour apporter des transactions convertissant les cryptomonnaies en monnaie fiduciaire en Australie : IvyPay

La plate-forme utilisera la technologie blockchain KYC/KYT (Know Your Consumer / Know Your Transaction) - Connaissez votre client / Connaissez votre transaction - d'Ivy et le contrat intelligent de la société par le biais du jeton IVY, afin de répondre aux exigences des institutions financières en termes de vérification d'identité, de réglementation et de conformité.

Fondée en 2017, Ivy est partiellement détenue par ASX-Listed Change Financial (ASX : CCA, OTCQX : CNGFF). Plus tôt cette année, Ivy a levé plus de 17 millions de dollars américains dans le cadre d'une vente privée de jetons afin de mettre au point sa solution de paiement basée sur la blockchain pour les institutions financières.

« Alors que nous continuons à développer notre technologie pour les paiements B2B sur la base des commentaires issus des banques aux États-Unis et à l'étranger, nous sommes ravis d'élargir l'utilisation de notre solution aux consommateurs », a déclaré Gary Fan, président d'Ivy.

« L'Australie est un excellent marché que nous pouvons utiliser comme démonstration de faisabilité de notre technologie tandis que nous poursuivons nos discussions avec les organismes de réglementation et les institutions financières du monde entier. »

HiveEx.com a été créée par les cofondateurs du site mondial de comparaison des finances personnelles, finder.com, pour apporter des services de grandes transactions en cryptomonnaie. L'entreprise a été lancée en février 2018 et a traité plus de 15 millions de dollars en transactions à ce jour.

Fred Schebesta, co-fondateur et PDG de HiveEx.com rejoindra le conseil consultatif d'Ivy. M. Schebesta possède 15 ans d'expérience en technologie financière et marketing numérique, et il a notamment participé au lancement de finder.com dans 10 pays. C'est un dirigeant d'entreprise récompensé par des prix qui est bien connu dans le secteur des cryptomonnaies en tant qu'entrepreneur talentueux, conseiller et conférencier.

M Schebesta a déclaré : « IvyPay va faire passer la facilité d'utilisation de la cryptomonnaie à un niveau supérieur et elle en déverrouillera le potentiel que l'industrie attendait. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Ivy pour concrétiser cette idée ».

« Nos recherches montrent qu'il y a déjà un million d'Australiens qui échangeraient de la cryptomonnaie, pour une valeur estimée à 2,6 milliards de dollars. IvyPay donnera à plus de gens une raison de commencer à échanger des cryptomonnaies parce que cela deviendra plus accessible ».

IvyPay sera lancé fin 2018. Pour en savoir plus et recevoir des mises à jour, inscrivez-vous en cliquant sur ivypay.net.

Pour en savoir plus sur Ivy

Pour en savoir plus sur HiveEx.com

Contact :

Michelle Hutchison

Responsable de la communication

HiveEx.com

Téléphone : +61 403 192 994

Courriel : michelle@hiveex.com

Ivy pour les médias

Courriel : media@ivykoin.com

SOURCE Ivy and HiveEx.com