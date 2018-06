Zwei Blockchain- und Kryptowährungs-Startups aus Australien, Ivy und HiveEx.com, bündeln ihre Kräfte, um mit IvyPay Krypto-zu-Rechengeld-Transaktionen nach Australien zu bringen

Bei der Plattform kommt Ivys KYC/KYT-Blockchain-Technologie (Know Your Consumer/Know Your Transaction) und Smart Contract durch den IVY-Token zum Einsatz. Damit werden die Verifikationsanforderungen von Finanzinstitutionen sowie regulatorische und Compliance-Auflagen erfüllt.

Ivy besteht seit 2017 und befindet sich im Teilbesitz der an der ASX gehandelten Change Financial (ASX:CCA, OTCQX: CNGFF). Ivy hat in diesem Jahr durch einen Privatverkauf von Token bereits Finanzmittel von über 17 Mio. USD mobilisiert. Diese fließen in die Weiterentwicklung der Blockchain-basierten Bezahllösung für Finanzinstitutionen.

„Wir registrieren das Feedback von US- und ausländischen Banken und entwickeln unsere Technologie für B2B-Transaktionen ständig weiter. Wir sind glücklich darüber, unsere Lösung jetzt auch dem Verbrauchersegment zur Verfügung zu stellen", sagte Gary Fan, Präsident von Ivy.

„Australien ist der ideale Markt, um unsere Technologie einer Machbarkeitsstudie zu unterziehen. Wir sind im Gespräch mit Regulierungsbehörden und Finanzinstitutionen rund um den Globus."

HiveEx.com wurde von den Mitgründern der globalen Vergleichs-Website für die persönliche Finanzplanung finder.com ins Leben gerufen, um große Kryptowährungs-Geschäfte abzuwickeln. Das im Februar 2018 gegründete Unternehmen hat bislang Transaktionen im Wert von über 15 Mio. $ abgewickelt.

Fred Schebesta, Mitgründer und CEO von HiveEx.com, tritt dem Beirat von Ivy bei. Schebesta kann auf über 15 Jahre Erfahrung in den Sektoren Fintech und digitales Marketing zurückblicken und war an der Einführung von finder.com in 10 Ländern beteiligt. Er ist ein ausgezeichneter Spitzenunternehmer, der in der Kryptowährungs-Branche als erfolgreicher Unternehmer, Berater und Referent hohes Ansehen genießt.

Schebesta sagte: „IvyPay wird einen neuen Maßstab bei der Nutzbarkeit von Kryptowährungen setzen und ist die Lösung, auf die die Industrie gewartet hat. Wir freuen uns über die Kollaboration mit Ivy, um diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen."

„Nach unseren Recherchen handeln heute bereits eine Million Australier in Kryptowährung mit einem geschätzten Volumen von 2,6 Mrd. $. IvyPay eröffnet den Handel mit Kryptowährung einem breiteren Publikum."

IvyPay soll im Spätjahr 2018 an den Start gehen. Für weitere Informationen bleiben Sie auf dem Laufenden unter ivypay.net.

Weitere Informationen zu Ivy

Weitere Informationen zu HiveEx.com

Kontakt:

Michelle Hutchison

Head of Communication

HiveEx.com

Tel.: +61 403 192 994

E-Mail: michelle@hiveex.com

Ivy Media

E-Mail: media@ivykoin.com

SOURCE Ivy and HiveEx.com

Related Links

http://https://www.hiveex.com

http://www.ivypay.net