Twee Australische blockchain en cryptovaluta startups, Ivy en HiveEx.com, werken samen om crypto-naar-Fiduciaire transacties naar Australië te brengen: IvyPay

Het platform zal gebruikmaken van Ivy's KYC/KYT (Know Your Consumer/Know Your Transaction) blockchaintechnologie en smart contract via het IVY token, om zo te kunnen voldoen aan de vereisten van financiële instelllingen ten aanzien van identiteitscontrole, regelgeving en naleving.

Ivy is opgericht in 2017 en deels in handen van ASX-Listed Change Financial (ASX:CCA, OTCQX: CNGFF). Eerder dit jaar heeft Ivy meer dan US$17 miljoen opgehaald in een particuliere verkoop van tokens om de op blockchain gebaseerde betalingsapplicatie voor financiële instelllingen te bouwen.

"Nu we onze technologie voor B2B betalingen verder ontwikkelen op basis van feedback die wij ontvangen van banken in de VS en daarbuiten, zijn we erg verheugd om het gebruik van onze applicatie uit te breiden naar consumenten," aldus Gary Fan, President van Ivy.

"Australië is een uitstekende markt die voor ons zal dienen als proof of concept van onze technologie terwijl we gesprekken blijven voeren met regelgevers en financiële instelllingen over de hele wereld."

HiveEx.com is opgericht door de mede-oprichters van de personal finance vergelijkingswebsite finder.com, waarmee grootschalige cryptovaluta-handel wordt gefaciliteerd. Het bedrijf is opgestart in februari 2018 en heeft al meer dan $15 miljoen verhandeld.

Fred Schebesta, Mede-Oprichter en CEO van HiveEx.com, zal zitting nemen in de adviesraad van Ivy. Mr Schebesta bezit 15 jaar ervaring in fintech en digitale marketing, waaronder de lancering finder.com in 10 landen. Hij is een bekroonde business leader die bekendstaat als een succesvol ondernemer, adviseur en spreker in de cryptovaluta-branche.

Mr Schebesta verklaarde: "IvyPay zal de bruikbaarheid van cryptovaluta naar het volgende niveau brengen, en zal de ontgrendeling zijn waar de branche op gewacht heeft. We zijn verheugd om samen te werken met Ivy om zo dit idee tot leven te brengen.

"Ons onderzoek heeft aangetoond dat er naar schatting al meer dan een miljoen Australiërs in cryptovaluta handelen, ter waarde van naar schatting $2.6 miljard. Met IvyPay zullen meer mensen overtuigd raken dat ze in cryptovaluta kunnen gaan handelen omdat het toegankelijker wordt."

IvyPay zal eind 2018 worden gelanceerd. Meld u aan voor updates en meer informatie op ivypay.net.

