Duas startups australianas de blockchain e criptomoeda, Ivy e HiveEx.com, somam forças para levar transações de conversão de criptomoeda para dinheiro para a Austrália: IvyPay

Por meio do token IVY, a plataforma vai utilizar a tecnologia de blockchain e de contrato inteligente da Ivy, KYC/KYT (Know Your Consumer/Know Your Transaction – Conheça seu cliente/Conheça sua transação), para atender às exigências das instituições financeiras de conformidade, regulatórias e de verificação de identidades.

A Ivy foi fundada em 2017 e é parcialmente de propriedade da Change Financial, listada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX:CCA, OTCQX: CNGFF). No início deste ano, numa venda particular de tokens a empresa levantou mais de US$17 milhões para construir sua solução de pagamentos para instituições financeiras, baseada em blockchain.

"À medida que continuamos a desenvolver nossa tecnologia de pagamentos B2B com base nas informações de bancos dos EUA e do resto do mundo, nós estamos animados para ampliar o uso de nossa solução para os consumidores", disse Gary Fan, presidente da Ivy.

"A Austrália é um mercado excelente para usarmos como um teste de conceito de nossa tecnologia, enquanto continuamos nossas discussões com reguladores e instituições financeiras de todo o mundo".

A HiveEx.com foi criada pelos cofundadores do site mundial de comparação de finanças pessoais, finder.com, para atender a grandes negociações com criptomoedas. A empresa foi lançada em fevereiro de 2018 e, até agora, processou mais de US$15 milhões em negociações.

Fred Schebesta, cofundador e CEO da HiveEx.com, fará parte do conselho consultivo da Ivy. O Sr. Schebesta possui 15 anos de experiência na área do marketing digital e de fintech, incluindo o lançamento da finder.com em 10 países. Ele é um premiado líder empresarial, famoso no setor das criptomoedas como um empreendedor, consultor e palestrante de sucesso.

O Sr. Schebesta disse: "IvyPay vai levar a usabilidade das criptomoedas para o próximo nível e será o sinal verde que o setor vem esperando. Estamos animados com a parceria com a Ivy para dar vida a esta ideia.

"Nossa pesquisa mostra que já há milhões de australianos estimados de estarem negociando com criptomoedas, num valor avaliado em US$ 2,6 bilhões. Com IvyPay, as pessoas terão mais razões para começar a negociar com criptomoedas porque elas se tornarão mais acessíveis".

IvyPay será lançado no final de 2018. Para mais informações, inscreva-se para receber atualizações em ivypay.net.

FONTE Ivy and HiveEx.com

