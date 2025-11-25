DexRobot presenta DexHand021 Pro

News provided by

DexRobot Co., Ltd.

Nov 25, 2025, 10:38 ET

- DexRobot presenta DexHand021 Pro: una mano diestra humanoide que potencia la manipulación robótica con 22 grados de libertad y percepción integral

SHANGHÁI, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DexRobot se embarca en una serie de apariciones en ferias comerciales clave de la industria en Europa y América del Norte, lo que indica la expansión estratégica de su aclamado DexHand021 Pro, una mano diestra de cinco dedos altamente biomimética.

Continue Reading
The DexRobot Ecosystem: From Dexterous Components to Integrated Solutions
The DexRobot Ecosystem: From Dexterous Components to Integrated Solutions

El DexHand021 Pro trasciende los diseños convencionales gracias a su estructura integrada en la muñeca y la mano, con 22 grados de libertad articulares (18 activos). Su revolucionario sistema omnidireccional de doble tendón permite movimientos oponibles y cobertura espacial 3D, imitando la compleja cinemática de la mano humana. Esta sinergia de destreza y fuerza proporciona una robusta capacidad de carga, con una durabilidad que supera los 300.000 ciclos de prueba. Además de su potencia mecánica, el dispositivo incorpora un centro inteligente de detección y control. Con más de 400 unidades de detección táctil, 20 sensores de posición articular de alta precisión y una cámara de palma RGB de 5 MP, el sistema de detección captura escenarios operativos en tiempo real. Gracias a la retroalimentación motora en tiempo real y a más de 500 puntos de detección física, estos datos multimodales se incorporan a algoritmos híbridos de control de posición/fuerza. Junto con la flexibilidad inherente impulsada por el tendón, el dispositivo puede lograr una precisión operativa submilimétrica, adaptándose dinámicamente a entornos no estructurados mientras mantiene un funcionamiento receptivo y estable.

DexRobot ha establecido una arquitectura técnica de "Percepción-Decisión-Acción", con su matriz de productos que demuestra esta capacidad de circuito cerrado: la serie DexHand021 (19-22 grados de libertad) permite una manipulación fina de grado industrial; el sistema de adquisición de datos del exoesqueleto DexCap y el conjunto de datos de código abierto DexCanvas forman un circuito completo de recopilación de datos y entrenamiento de algoritmos; y la serie More de robots híbridos integra una base móvil, percepción multimodal y manos diestras, lo que permite una operación autónoma de extremo a extremo.

Con el respaldo de más de 20 patentes y más de 10 derechos de autor de software, DexRobot contribuye a los estándares de la industria y a los avances en la manipulación diestra. La empresa se compromete a fomentar un ecosistema colaborativo mediante recursos de código abierto, como SDK de Python/C++, modelos URDF, bibliotecas cinemáticas y ejemplos de simulación.

Acerca de DexRobot:

DexRobot es una empresa de robótica inteligente incorporada especializada en tecnología de manipulación diestra. Guiada por la misión de "liberar las manos humanas con manos diestras", DexRobot aspira a convertirse en el proveedor líder mundial de robots y soluciones de manipulación diestra. La empresa tiene dos sedes en Shanghái y Xinchang, Zhejiang. La sede de Shanghái se centra en I+D y gestión, mientras que la de Zhejiang se dedica a la fabricación.

Contacto:

Email: [email protected]

Teléfono: +86 21 52271850

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831658/The_DexRobot_Ecosystem_From_Dexterous_Components_Integrated_Solutions.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

DexRobot stellt DexHand021 Pro vor: Eine humanoide, geschickte Hand, die die Robotermanipulation mit 22 Freiheitsgraden und umfassender Wahrnehmung ermöglicht

DexRobot stellt DexHand021 Pro vor: Eine humanoide, geschickte Hand, die die Robotermanipulation mit 22 Freiheitsgraden und umfassender Wahrnehmung ermöglicht

DexRobot nimmt an einer Reihe von wichtigen Fachmessen in Europa und Nordamerika teil und signalisiert damit die strategische Expansion seines...
DexRobot Showcases DexHand021 Pro: A Humanoid Dexterous Hand Empowering Robotic Manipulation with 22 DOFs and Comprehensive Perception

DexRobot Showcases DexHand021 Pro: A Humanoid Dexterous Hand Empowering Robotic Manipulation with 22 DOFs and Comprehensive Perception

DexRobot is embarking on a series of appearances at key industry trade shows across Europe and North America, signaling the strategic expansion of...
More Releases From This Source

Explore

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

Mining & Metals

Mining & Metals

News Releases in Similar Topics