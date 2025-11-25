DexRobot stellt DexHand021 Pro vor: Eine humanoide, geschickte Hand, die die Robotermanipulation mit 22 Freiheitsgraden und umfassender Wahrnehmung ermöglicht

SHANGHAI, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- DexRobot nimmt an einer Reihe von wichtigen Fachmessen in Europa und Nordamerika teil und signalisiert damit die strategische Expansion seines renommierten DexHand021 Pro, einer hochgradig biomimetischen, geschickten Hand mit fünf Fingern.

The DexRobot Ecosystem: From Dexterous Components to Integrated Solutions

Die DexHand021 Pro übertrifft herkömmliche Designs mit ihrer integrierten Handgelenk-Hand-Struktur und verfügt über 22 Gelenk-DOFs (18 aktive). Ihr revolutionärer omnidirektionaler Antrieb mit zwei Sehnen ermöglicht gegensätzliche Bewegungen und eine 3D-Raumabdeckung, die die komplexe Kinematik einer menschlichen Hand widerspiegelt. Diese Synergie aus Geschicklichkeit und Kraft sorgt für eine robuste Belastbarkeit mit einer Lebensdauer von mehr als 300.000 Testzyklen. Über seine mechanischen Fähigkeiten hinaus verfügt das Gerät über einen intelligenten Sensor- und Steuerungshub. Das Sensorsystem integriert mehr als 400 taktile Sensoreinheiten, 20 hochpräzise Gelenkpositionssensoren und eine 5-MP-RGB-Handflächenkamera und erfasst Betriebsszenarien in Echtzeit. Unterstützt durch Echtzeit-Motor-Feedback und insgesamt mehr als 500 physikalische Sensorpunkte werden diese multimodalen Daten in hybride Positions-/Kraftsteuerungsalgorithmen eingespeist. Zusammen mit der durch Sehnen erzielten inhärenten Nachgiebigkeit erreicht das Gerät eine Betriebsgenauigkeit im Submillimeterbereich und passt sich dynamisch an unstrukturierte Umgebungen an, während es gleichzeitig einen reaktionsschnellen und stabilen Betrieb aufrechterhält.

Die DexRobot hat eine technische Architektur namens „Perception-Decision-Action" (Wahrnehmung-Entscheidung-Aktion) entwickelt, deren Produktmatrix diese Closed-Loop-Fähigkeit demonstriert: Die DexHand021-Serie (19-22 DOFs) ermöglicht eine feine Manipulation auf industriellem Niveau; das DexCap-Exoskelett-Datenerfassungssystem und der DexCanvas-Open-Source-Datensatz bilden einen vollständigen Datenerfassungs- und Algorithmus-Trainingskreislauf; und die More-Serie von Hybridrobotern integriert eine mobile Basis, multimodale Wahrnehmung und geschickte Hände, was einen durchgängig autonomen Betrieb ermöglicht.

Mit mehr als 20 Patenten und über 10 Software-Urheberrechten trägt DexRobot zu Industriestandards und Fortschritten im Bereich der geschickten Manipulation bei. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein kollaboratives Ökosystem durch Open-Source-Ressourcen zu fördern, darunter Python/C++ SDKs, URDF-Modelle, kinematische Bibliotheken und Simulationsbeispiele.

Informationen zu DexRobot:

DexRobot ist ein Unternehmen für verkörperte intelligente Robotik, das sich auf geschickte Manipulationstechnologie spezialisiert hat. Geleitet von der Mission, „die Hände des Menschen durch geschickte Hände zu befreien", strebt DexRobot danach, der weltweit führende Anbieter von geschickten Manipulationsrobotern und -lösungen zu werden. Das Unternehmen unterhält zwei Hauptsitze in Shanghai und Xinchang, Zhejiang. Der Standort in Shanghai konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung sowie Management, während die Niederlassung in Zhejiang für die Fertigung zuständig ist.

