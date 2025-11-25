DexRobot présente la DexHand021 Pro : une main dextre humanoïde permettant la manipulation robotique avec 22 DoF et une perception globale

SHANGHAI, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DexRobot se lance dans une série d'apparitions lors de salons professionnels clés en Europe et en Amérique du Nord, annonçant l'expansion stratégique de sa célèbre DexHand021 Pro, une main dextre à cinq doigts hautement biomimétique.

The DexRobot Ecosystem: From Dexterous Components to Integrated Solutions

La DexHand021 Pro transcende les conceptions conventionnelles grâce à sa structure intégrée au poignet et à la main, dotée de 22 DoF (18 actifs). Son entraînement omnidirectionnel révolutionnaire à deux tendons permet des mouvements opposables et une couverture spatiale en 3D, reflétant la cinématique complexe d'une main humaine. Cette synergie de dextérité et de force permet d'obtenir une capacité de charge robuste, avec une durabilité supérieure à 300 000 cycles de test. Au-delà de ses prouesses mécaniques, le dispositif intègre un centre de détection et de contrôle intelligent. Intégrant plus de 400 unités de détection tactile, 20 capteurs de position articulaire de haute précision et une caméra palmaire RVB de 5 MP, le système de détection capture des scénarios opérationnels en temps réel. Grâce au retour d'information du moteur en temps réel et à plus de 500 points de détection physiques, ces données multimodales alimentent des algorithmes hybrides de contrôle de la position et de la force. Associé à la conformité inhérente aux tendons, le dispositif est capable d'atteindre une précision opérationnelle inférieure au millimètre, s'adaptant dynamiquement à des environnements non structurés tout en conservant un fonctionnement réactif et stable.

DexRobot a mis en place une architecture technique « Perception-Décision-Action », la matrice de ses produits démontrant cette capacité en boucle fermée : la série DexHand021 (19-22 DoF) permet une manipulation fine de niveau industriel ; le système d'acquisition de données de l'exosquelette DexCap et l'ensemble de données open-source DexCanvas forment une boucle complète de collecte de données et d'apprentissage d'algorithmes ; et la série More de robots hybrides intègre une base mobile, une perception multimodale et des mains dextres, permettant un fonctionnement autonome de bout en bout.

Soutenu par plus de 20 brevets et plus de 10 droits d'auteur logiciels, DexRobot contribue aux normes industrielles et aux avancées dans le domaine de la manipulation dextre. L'entreprise s'est engagée à favoriser un écosystème collaboratif grâce à des ressources open-source, notamment des kits de développement Python/C++, des modèles URDF, des bibliothèques cinématiques et des exemples de simulation.

À propos de DexRobot :

DexRobot est une société de robotique intelligente et incarnée spécialisée dans la technologie de manipulation dextre. Guidée par la mission de « libérer les mains humaines avec des mains dextres », DexRobot vise à devenir le premier fournisseur mondial de robots et de solutions de manipulation dextre. L'entreprise possède deux sièges, l'un à Shanghai et l'autre à Xinchang, dans le Zhejiang. Le site de Shanghai se concentre sur la R&D et la gestion, tandis que celui de Zhejiang se consacre à la fabrication.

