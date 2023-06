DFRobot lance UNIHIKER : un ordinateur monocarte qui apporte une toute nouvelle expérience

SHANGHAI, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- DFRobot, un fournisseur de matériel open source de premier plan, annonce le lancement d'UNIHIKER, un ordinateur monocarte innovant conçu pour offrir aux utilisateurs une toute nouvelle expérience grâce à ses caractéristiques et ses capacités impressionnantes. Doté d'un écran tactile de 2,8 pouces, d'un démarrage rapide et fluide, d'interfaces riches et d'une grande extensibilité, UNIHIKER est un choix privilégié pour les utilisateurs travaillant dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique, des STIM et d'autres encore. Avec UNIHIKER, les utilisateurs peuvent libérer leur imagination et leur capacité d'innovation comme jamais auparavant.

UNIHIKER: A Single-Board Computer Brings Brand New Experience

UNIHIKER est un ordinateur monocarte ergonomique avec écran tactile de 2,8 pouces, Wi-Fi et Bluetooth. Il est équipé d'un capteur de lumière, d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un microphone, et dispose d'un coprocesseur intégré pouvant communiquer avec une variété de capteurs et d'actionneurs analogiques / numériques / I2C / UART / SPI.

UNIHIKER apporte une nouvelle expérience pour les utilisateurs avec son logiciel préinstallé, qui permet un démarrage incroyablement rapide et facile. Avec le Jupyter Notebook intégré, un environnement de programmation basé sur navigateur, les utilisateurs peuvent même programmer UNIHIKER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. UNIHIKER prend également en charge VS Code, VIM et Thonny. La bibliothèque de contrôle PinPong intégrée permet aux utilisateurs de contrôler directement les capteurs intégrés d'UNIHIKER et des centaines de capteurs et d'actionneurs connectés avec Python. Le service IoT intégré d'UNIHIKER permet aux utilisateurs de stocker des données sur l'appareil en utilisant le protocole MQTT et fournit un accès aux données web en temps réel.

UNIHIKER est également un outil de développement compact, riche en fonctionnalités et facile à utiliser qui offre à l'utilisateur une expérience innovante pour l'apprentissage, le codage et la création. UNIHIKER peut se connecter à un routeur et être accessible depuis un ordinateur, un iPad ou même un smartphone. Il prend également en charge Hotspot, permettant à l'utilisateur de jouer depuis n'importe où. Avec UNIHIKER, l'imagination des utilisateurs peut s'enflammer et les entraîner dans un parcours d'innovation différent.

Caractéristiques principales :

Écran tactile 2,8 po

Configuration facile via câble Type-C et programmation via navigateur

Interfaces riches pour le contrôle du matériel open source

Contrôle direct de centaines de capteurs et d'actionneurs avec Python

Services IoT locaux intégrés pouvant stocker des données sur l'appareil

Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour la connectivité sans fil

Prise en charge de logiciels de codage populaires comme Jupyter notebook, VS Code, VIM, Mind

Spécifications :

Processeur : Quad-Core ARM Cortex-A35, jusqu'à 1,2 GHz

RAM : 512 MO

Mémoire flash : 16 GO

Système d'exploitation : Debian

Wi-Fi : 2,4G

BT : Bluetooth 4.0

Écran : Écran tactile 2,8 po, 240 x 320

Microcontrôleur : GD32VF103

Capteur : Bouton, microphone, capteur de lumière, capteur d'accéléromètre, capteur de gyroscope

Actionneur : Led, Buzzer

Ports : USB Type-C, USB-A, port Gravity 3pin/4pin, connecteur Edge

Alimentation : 5V 2A pour USB Type-C

Dimensions : 51,6mm x 83mm x 13mm

Avec une large gamme d'interfaces pouvant contrôler un vaste éventail de matériel open source, UNIHIKER offre une polyvalence remarquable, ce qui en fait une solution idéale pour de multiples applications. De la construction de systèmes pour maisons intelligentes à l'intégration avec des robots pour les capacités d'IA en passant par sa transformation en un instrument portable pour l'exploration et l'observation des données, la flexibilité d'UNIHIKER en fait un choix idéal pour une variété de domaines.

« DFRobot est ravi d'annoncer le lancement de notre dernier ordinateur monocarte, UNIHIKER, qui constitue une toute nouvelle catégorie d'ordinateurs monocartes. Il est équipé d'un écran tactile de 2,8 pouces et dispose d'une incroyable facilité de configuration et de programmation, cela grâce à plusieurs logiciels de programmation. Avec son design ergonomique et riche en fonctionnalités, UNIHIKER est l'outil de développement idéal pour apprendre, coder et créer. Sa large gamme d'interfaces et son excellente flexibilité en font le choix préféré des utilisateurs dans une variété de domaines d'application comme l'intelligence artificielle, la robotique et les STIM. Nous sommes heureux de voir UNIHIKER inspirer l'innovation et le progrès dans ces domaines et au-delà. Joignez-vous à nous dès aujourd'hui, pour libérer le potentiel illimité d'UNIHIKER ! » a déclaré Liang Li, chef de produit d'UNIHIKER.

UNIHIKER est maintenant disponible sur le site web d'UNIHIKER. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Unihiker Title.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2099687/UNIHIKER_Press_Release.jpg

SOURCE DFRobot