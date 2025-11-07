Beko Day 2025：国連の持続可能な開発目標10周年を共同の取り組みと世界的な団結で祝う

トルコでは、従業員がSDG 12を支援するために、おもちゃ、文房具、装飾品を交換する活気のあるスワップ・デー（Swap Day）を企画しました。責任ある消費と生産に沿った取り組みを行うとともに、地域の生物多様性を促進するために鳥の巣箱を設置するなど、SDG 11の「住み続けられるまちづくり（Sustainable Cities and Communities）」にも貢献しました。英国では、ベイク・セール（手作り菓子のチャリティ販売）でがん支援のための資金集めと意識向上に取り組み、SDG 3「すべての人に健康と福祉を（Good Health and Well-Being）」に貢献しました。また、その収益を寄付することで、SDG 2「飢餓をゼロに（Zero Hunger）」もサポートしました。シンガポールとポーランドでは、チームがSDG 3に沿って、健康を促進する運動とストレッチのセッションを開催しました。一方、タイでは従業員がSDG 6「安全な水とトイレを世界中に（Clean Water and Sanitation）」を掲げて「ティッシュを救って地球を救おう（Save Tissue, Save the Earth）」キャンペーンを開催し、職場内での資源の大切な利用を呼びかけるポスターを掲示するなど、意識向上を図りました。
Bekoは、世界55か国以上に子会社を持ち、5万人以上の従業員を擁し、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東を含む複数の地域に生産拠点を持つ、世界的に存在感のある国際的な家電メーカーです。Bekoは、22ブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスで使用しています。Bekoは、市場シェア（数量ベース）において欧州最大の白物家電企業であり、2024年の連結売上高は106億ユーロに達しました。Bekoは世界各国28の研究開発・デザイン・センターおよび事務所に2,300名の研究者を抱え、これまでに4,500件以上の国際特許を出願しています。同社は、2024年11月22日時点の結果に基づき、DHP家庭用耐久消費財業界におけるS&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）で6年連続して最高スコアを獲得し、8年連続でダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスに選出されています。**同社は、TIME誌とStatistaによる2025年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」リストで第17位に選ばれました。Bekoのビジョンは、「世界を尊敬し、世界から尊敬される（Respecting the World, Respected Worldwide）」ことです。
この記事をシェアする