Dia Internacional da Educação 2022: O Programa de Certificação de Engenharia In Situ da Zoomlion promove o Future Industry 4.0 Talent

CHANGSHA, China, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está tomando medidas para lançar seu Programa de Certificação de Engenharia In Situ (OECP) para celebrar o Dia Internacional da Educação deste ano sob o tema "Mudar o rumo, transformar a educação", mediante a formação de parcerias com instituições de ensino e o desenvolvimento de talentos para o setor de maquinários de construção a fim de que tenham uma excelente preparação para adotar as mudanças e desafios da era da Indústria 4.0.

Desde 2003, a Zoomlion tem trabalhando em estreita colaboração com múltiplas instituições de ensino profissionais na província de Hunan, e mais de 40% dos funcionários atuais da Zoomlion que trabalham no local são graduados em instituições profissionais.

Em resposta ao tema do Dia Internacional da Educação de 2022, a Zoomlion está fazendo transformações importantes que ajudam a concretizar o direito fundamental de todas as pessoas à educação e a construir um futuro mais sustentável e inclusivo.

No programa, a Zoomlion estabeleceu uma "Aula Zoomlion" que convida técnicos seniores a ensinar e orientar os alunos, a fim de lhes oferecer oportunidades educacionais diversas e igualitárias que lhes possibilitem obter experiência laboral prática mais cedo e em um ritmo mais rápido. Alguns dos projetos populares do programa OECP incluem um novo programa para aprendizes e de capacitação no aperfeiçoamento das habilidades profissionais, planos de estudos ampliados sobre robôs industriais, usinagem CNC e fabricação inteligente, entre outros, os quais são realizados em dez universidades desde 2020 para lidar com o rápido desenvolvimento da Indústria 4.0.

"A convergência da indústria e da educação está se tornando cada vez mais integrada, e a modernização e a transformação da indústria também estão gerando mudanças para os trabalhadores industriais. Nossos novos projetos estão incorporando elementos como robôs que ensinam e um sistema virtual integrado de capacitação em simulação de soldagem, entre outros, para lidar com as futuras tendências de desenvolvimento inteligente, com esforços contínuos orientados para cultivar talentos para a Indústria 4.0", disse Li Xiaohong, diretor do centro de gestão de recursos humanos da Zoomlion.

Ao fazer da educação uma prioridade máxima, a Zoomlion tem sido capaz de continuar sua transformação industrial com uma sólida reserva de talentos — a Cidade Industrial Inteligente da Zoomlion, que está agora em construção, estabelecerá oito "fábricas torre" líderes mundiais e mais de 300 linhas de produção inteligentes, e os estudantes do programa de talentos serão a principal força para promover ainda mais o desenvolvimento da fabricação inteligente da Zoomlion.

À medida que o grupo continua a desenvolver talentos para o setor de maquinários de construção, a Zoomlion alcançou benefícios mútuos para todos os envolvidos, incluindo estudantes, empresas, escolas e a indústria. No primeiro ranking "China ESG Top 500" publicado pela Sina Finance em dezembro de 2021, a Zoomlion figura como o principal fabricante de equipamentos, o que constitui um reconhecimento pelas suas contribuições em matéria de responsabilidade social corporativa.

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion