Internationaler Tag der Bildung 2022: Das interne Zertifikatsprogramm für Ingenieure von Zoomlion fördert zukünftige Fachkräfte der Industrie 4.0

CHANGSHA, China, 24. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) unternimmt Schritte, um anlässlich des diesjährigen Internationalen Tags der Bildung mit dem Motto „Changing Course, Transforming Education" sein internes Zertifikatsprogramm für Ingenieure (Onsite Engineering Certificate Program, OECP) zu starten. Dafür ist das Unternehmen unter anderem Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen eingegangen und stärkt die Weiterbildung von Fachkräften in der Baumaschinenindustrie, damit diese dafür gerüstet sind, sich den Veränderungen und Herausforderungen in der Industrie 4.0-Ära zu stellen.

Seit 2003 arbeitet Zoomlion eng mit mehreren Berufsschulen in der Provinz Hunan zusammen, und mehr als 40 Prozent der derzeitigen Mitarbeiter von Zoomlion, die vor Ort arbeiten, sind Absolventen von Berufshochschulen.

Im Einklang mit dem Thema des Internationalen Tages der Bildung 2022 führt Zoomlion wichtige Veränderungen durch, die dazu beitragen, das Grundrecht aller Menschen auf Bildung umzusetzen und eine nachhaltigere und integrativere Zukunft aufzubauen.

Im Rahmen des Programms hat Zoomlion einen „Zoomlion-Kurs" eingerichtet, der ältere Techniker einlädt, die Studierenden zu unterrichten und anzuleiten und ihnen vielfältige und gleichberechtigte Bildungsmöglichkeiten zu bieten, um früher und schneller praktische Arbeitserfahrung zu sammeln. Zu den beliebtesten OECP-Projekten gehören ein neues Lehrlingsprogramm und Schulungen zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten, erweiterte Lehrpläne für Industrieroboter, CNC-Bearbeitung und intelligente Fertigung, unter anderem in 10 Schulen seit 2020, um der schnellen Weiterentwicklung der Industrie 4.0 gerecht zu werden.

Die Konvergenz von Industrie und Bildung wird immer stärker integriert, und die industrielle Modernisierung und Transformation bringt auch für die Industriearbeiter Veränderungen mit sich. Im Rahmen unserer neuen Projekte kommen Lehrroboter, ein virtuell integriertes Schweißsimulations-Trainingssystem und mehr hinzu, um mit zukünftigen intelligenten Entwicklungstrends fertig zu werden. Hinzu kommen die kontinuierlichen Bemühungen, Fachkräfte für die Industrie 4.0 zu fördern", so Li Xiaohong, Leiter des Zentrum für Personalmanagement bei Zoomlion.

Durch die Etablierung der Bildung als oberste Priorität war Zoomlion in der Lage, seine industrielle Transformation mit gut ausgebildeten Fachkräften voranzutreiben. Die Smart Industrial City von Zoomlion, die sich derzeit im Bau befindet, umfasst acht weltweit führende „Turmfabriken" und mehr als 300 intelligente Produktionslinien, und die Studierenden des Talentförderungsprogramms werden die treibende Kraft sein, um die intelligente Fertigungsentwicklung von Zoomlion weiter voranzutreiben.

Indem das Unternehmen Fachkräfte für die Baumaschinenindustrie weiterbildet, hat Zoomlion gegenseitigen Nutzen für alle Beteiligten erzielt, nämlich für Studierende, Unternehmen, Schulen und die Branche insgesamt. In den ersten „China ESG Top 500", die von Sina Finance im Dezember 2021 veröffentlicht wurden, wird Zoomlion als bestplatzierter Ausrüstungshersteller für seinen Beitrag zur sozialen Verantwortung von Unternehmen ausgezeichnet.

