Die 136. Kantonale Messe zeigt Produktinnovationen zur Unterstützung einer umweltfreundlicheren Wirtschaft

GUANGZHOU, China, 27. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf der laufenden 136. Canton Fair, an der in ihrer zweiten Phase 10.040 Unternehmen vor Ort teilgenommen haben, wurden mehr als 300.000 grüne und kohlenstoffarme Produkte online präsentiert.

Die Canton Fair unterstützt grünes und nachhaltiges Wachstum und präsentiert Haushaltsprodukte , die nicht nur mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet sind, sondern auch aus umweltfreundlichen Materialien bestehen. Von Keramik für den täglichen Gebrauch über Küchenutensilien bis hin zu Einrichtungsgegenständen verkörpern diese Angebote den Gipfel des nachhaltigen Luxus und bieten innovative und umweltbewusste Lösungen für das moderne Zuhause.

Grüne Produkte aus Edelstahl für ein umweltfreundliches Leben

Zu den namhaften Ausstellern gehört die Guangdong Master Group Co., Ltd., die das erste grüne Edelstahl-Kochgeschirr der Welt mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten entwickelt hat. Das Produkt ist das erste seiner Art, das das Green Product Mark-Zertifikat des TÜV Rheinland erhalten hat. „Wir müssen uns auf die Entwicklung grüner Produkte für eine nachhaltige Zukunft konzentrieren", sagte Ou Shuhui, Marketingdirektor der Master Group. Auf der Canton Fair hat das Unternehmen seine beiden patentierten Produkte vorgestellt, die aus schadstofffreien Materialien bestehen und eine lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Verwendung gewährleisten.

Ein weiteres Highlight unter den Ausstellern von Edelstahlprodukten kommt von Shanghai Solid Stainless Steel Products Co., Ltd, deren Produkte seit Jahren mit dem Red Dot Award und dem iF Design Award ausgezeichnet werden. Mit seinem neuesten Sortiment an Produkten, die nicht aus Kunststoff bestehen, darunter Becher und Kannen aus rostfreiem Stahl, demonstrierte das Unternehmen sein Engagement für die Herstellung von Isolierflaschen, die „die Erde abkühlen". „Bei der Entwicklung und dem Design unserer Produkte achten wir stets auf die Reduzierung des Kunststoffverbrauchs und die Minimierung des CO2-Fußabdrucks unserer Produkte", so der Direktor des Unternehmens, Gui Junyu.

Innovatives Design für ein umweltfreundlicheres Zuhause

Die Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co. Ltd. integriert ihr grünes Wachstumskonzept in ihr Küchenarmaturendesign. Es hat einen Wasserhahn mit Mikroblasen eingeführt, der die Rückstände von Pestiziden minimieren und die ökologische Nachhaltigkeit fördern soll. Das jüngste preisgekrönte Produkt des Unternehmens, ein KI-gesteuerter Wasserhahn, hat auf der Kanton-Messe Aufmerksamkeit erregt, weil er Funktionen mit Hilfe von Spracherkennung und Auto-Sensing-Technologie umschalten kann.

Die Dalian Talent Group, ein führender Hersteller und Anbieter von Markenkerzen, Haushaltsdüften und Toilettenartikeln, stellt auf der Messe seine Sheawachs-Serie vor, die mit der weltweit ersten „negativen" Kohlenstofftechnologie ausgestattet ist. Mit Produktionsstätten in China, den ASEAN-Staaten und der Europäischen Union präsentiert das Unternehmen auch seine lizenzierten Düfte in Zusammenarbeit mit mehreren globalen Modemarken.

Weitere Informationen zur Canton Fair finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2541135/image_969985_6115845.jpg