La 136e foire de Canton met en avant l'innovation des produits pour soutenir une économie plus verte

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e édition de la Foire de Canton, qui a rassemblé 10 040 entreprises participantes dans sa deuxième phase, a vu plus de 300 000 produits verts et à faible émission de carbone présentés en ligne.

En adoptant et en soutenant une croissance verte et durable, la foire de Canton présente produits ménagers qui sont équipés non seulement d'une technologie avancée, mais aussi conçus avec des matériaux respectueux de l'environnement. De la céramique et des ustensiles de cuisine à usage quotidien à l'ameublement, ces offres incarnent le summum du luxe durable, présentant des solutions avant-gardistes et respectueuses de l'environnement pour la maison moderne.

Des produits verts en acier inoxydable pour une vie respectueuse de l'environnement

Parmi les exposants les plus importants, citons Guangdong Master Group Co. qui a mis au point les premiers ustensiles de cuisine en acier inoxydable vert au monde, avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. Ce produit est le premier de sa catégorie à obtenir le certificat Green Product Mark du TÜV Rheinland. « Nous devons nous concentrer sur le développement de produits verts pour un avenir durable », a déclaré Ou Shuhui, directeur marketing de Master Group. À la foire de Canton, l'entreprise a présenté ses deux produits de marque brevetés, qui utilisent des matériaux non toxiques et garantissent l'endurance et la sécurité d'utilisation.

Un autre point fort des exposants de produits en acier inoxydable est la société Shanghai Solid Stainless Steel Products Co., Ltd., dont les produits ont remporté le Red Dot Award et l'iF Design Award depuis des années. Avec sa dernière gamme de produits non plastiques, comprenant des tasses et des pots en acier inoxydable, l'entreprise a démontré son engagement à produire des flacons sous vide qui « refroidissent la terre ». « Lorsque nous développons et concevons nos produits, nous nous efforçons toujours de réduire l'utilisation du plastique et de minimiser l'empreinte carbone de nos produits », a déclaré le directeur de l'entreprise, Gui Junyu.

Des conceptions innovantes pour une maison plus verte

La société Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co. intègre son concept de croissance verte dans la conception de ses robinets de cuisine. Elle a introduit un robinet à microbulles conçu pour minimiser les résidus de pesticides et promouvoir la durabilité écologique. Le dernier produit primé de l'entreprise, un robinet alimenté par l'IA, a attiré l'attention à la foire de Canton pour sa capacité à changer de fonction grâce à la reconnaissance vocale et à la technologie de détection automatique.

Dalian Talent Group, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de bougies de marque, de parfums d'ambiance et d'articles de toilette, présente à la foire sa série de cire de karité, qui bénéficie de la première technologie de carbone « négatif » au monde. Avec des sites de production en Chine, dans l'ANASE et dans l'Union européenne, l'entreprise présente également ses parfums sous licence en collaboration avec plusieurs marques de mode mondiales.

Pour plus d'informations sur la foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2541135/image_969985_6115845.jpg