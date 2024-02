Die amerikanische Traditionsmarke Filson kündigt die Einführung einer Damenmode-Kollektion an

Die 127 Jahre alte amerikanische Traditionsmarke mit Sitz in Seattle expandiert mit ihrer ersten kompletten Damenkollektion, die im August 2024 auf den Markt kommen wird, in den Bereich der Damenmode.

SEATTLE, 1. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Filson, der original amerikanische Traditionsausstatter und Hersteller von hochwertigen Textilien, gab heute die Einführung seiner ersten Damenkollektion bekannt.

Filson wurde 1897 in Seattle, Washington, gegründet, um Goldsucher auf dem Weg nach Yukon auszustatten. Seit seiner Gründung steht das Unternehmen für die Herstellung hochwertiger und langlebiger Produkte, Bekleidung und Accessoires, die Outdoor-Fans seit jeher begeistern. Im Laufe der vergangenen Jahre haben die ikonischen Modelle der Marke die Aufmerksamkeit einer modebewussten Kundschaft auf sich gezogen, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen, zeitlosen Modellen ist, die ein Leben lang halten.

Mit Unterstützung von Cristina Calori, Mitbegründerin und Vorsitzende von WP Lavori, dem in Italien ansässigen Vertriebs- und Lizenzgeber, der 2020 eine Minderheitsbeteiligung an Filson erworben hat, will die globale Lifestyle-Marke nun den Markt für Damenmode erobern. Inspiriert von den Pionierinnen der Geschichte haben Calori und der Kreativdirektor von Filson, Alex Carleton, die Archive von Filson durchforstet, um eine Damenkollektion zu entwerfen, bei der Stil und Funktion Hand in Hand gehen. Im Mittelpunkt stehen praktische, strapazierfähige, qualitativ hochwertige und modische Artikel, die Generationen überdauern.

„Qualität und Handwerkskunst sind Teil der Grundwerte von Filson", so Alex Carleton, Kreativdirektor bei Filson. „Im Zuge des weiteren Aufbaus unseres Erbes als führende amerikanische Traditionsmarke war es uns wichtig, Frauen einzubeziehen und sie wieder in der Welt von Filson willkommen zu heißen. Diese Debütkollektion wurde für die Frau kreiert, die Qualität und zeitlosen Stil zu schätzen weiß, ganz gleich, wo sie sich befindet oder was sie gerade tut. Vor allem aber verkörpert sie den modernen Geist des Abenteuers und der Individualität, den wir so sehr schätzen und feiern."

Obgleich Filson bereits in der Vergangenheit Damenbekleidung auf den Markt gebracht hat, ist dies die größte Investition, die die Marke mit einer kompletten Kollektion auf den Markt gebracht hat.

„Da Filson eine so bedeutende Traditions- und Qualitätsmarke ist, ist die Expansion in den amerikanischen Markt ein logischer Schritt, nachdem wir im E-Commerce und in unseren Stores bereits Erfolge verzeichnen konnten. Unsere Zielgruppe ist dabei eine weibliche Kundschaft mit ganz speziellen Bedürfnissen. Dies ist eine natürliche Entwicklung", so Cristina Calori, Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von WP Lavori. „Andererseits ist der Eintritt in den jüngeren europäischen Markt für Filson ein Risiko. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die Herrenkollektion dadurch effektiv aufgewertet und gefördert werden kann, was der gesamten Kollektion, ihren Werten und ihrer Qualität einen strategischen Impuls verleihen könnte."

Die im August 2024 auf den Markt kommende Debütkollektion umfasst 32 Modelle, darunter Oberbekleidung, Shirts und Accessoires in den Größen XS-2XL und mit Preisen von 98 bis 995 US-Dollar. Die Damenkollektion von Filson wird auf Filson.com, in den weltweiten Stores der Marke und bei ausgewählten Einzelhandelspartnern erhältlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.filson.com/womens-2024.html.

Das 1897 in Seattle gegründete Unternehmen, das Goldsucher auf dem Weg zum Yukon ausstattete, ist seit 127 Jahren bekannt für die Zuverlässigkeit, Qualität und Strapazierfähigkeit seiner Produkte. Die langlebige Ausrüstung von Filson ist die erste Wahl von Entdeckern, Abenteurern, Ranchern, Jägern, Anglern, Ingenieuren und allen, die eine Leidenschaft für die Outdoor-Welt haben. Filson hat derzeit 11 Stores in den Vereinigten Staaten und vier internationale Verkaufsstellen. Über ein Jahrhundert nach der Unternehmensgründung befindet sich der Hauptsitz von Filson nach wie vor in Seattle, Washington. Weitere Informationen erhalten Sie unter filson.com und folgen Sie dem Unternehmen unter @filson1897

