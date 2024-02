La marque américaine historique Filson annonce le lancement d'une collection de vêtements pour femmes

La marque américaine historique, vieille 127 ans et basée à Seattle, s'étend au marché de la mode féminine avec sa première collection complète de vêtements pour femmes qui sera lancée en août 2024

SEATTLE, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Filson, marque américaine historique de vêtements et fabricant de produits à toute épreuve, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première collection de vêtements pour femmes.

Fondée en 1897 à Seattle, dans l'État de Washington, pour équiper les prospecteurs qui se dirigeaient vers le Yukon, Filson s'est forgé un héritage en créant des articles, des vêtements et des accessoires de haute qualité et durables qui séduisent les amateurs de plein air depuis sa création. Ces dernières années, les styles emblématiques de la marque ont commencé à attirer des consommateurs de mode avant-gardistes, à la recherche de silhouettes intemporelles et bien faites qui dureront toute la vie.

Avec l'aide de Cristina Calori, cofondatrice et présidente de WP Lavori, distributeur et concédant basé en Italie qui a pris une participation minoritaire dans Filson en 2020, la marque de lifestyle mondiale cible le marché de la mode féminine. Inspirés par les femmes pionnières de l'histoire, Mme Calori et le directeur de la création de Filson, Alex Carleton, ont puisé dans les archives de Filson pour créer une collection de vêtements pour femmes conçues dans un souci de style et de fonctionnalité, en mettant l'accent sur des articles pratiques, durables, de haute qualité et tendances qui transcendent les générations.

« La qualité et le savoir-faire font partie des valeurs fondamentales de Filson, a déclaré Alex Carleton, directeur de la création chez Filson. Alors que nous continuons de bâtir notre héritage en tant que marque américaine historique, il était important pour nous d'inclure les femmes et de les accueillir à nouveau dans le monde de Filson. Cette première collection a été créée pour la femme qui apprécie la qualité et le style intemporel, où qu'elle se trouve et quoi qu'elle fasse, et surtout, qui incarne l'esprit moderne d'aventure et d'individualité que nous admirons et célébrons. »

Alors que Filson a déjà lancé des modèles de vêtements pour femmes, il s'agit du plus gros investissement de la marque sur le marché avec une collection complète en cours.

« Filson étant une marque historique et de qualité si importante, l'expansion sur le marché américain est une étape logique, compte tenu du succès du e-commerce et des magasins existants qui répondent aux besoins spécifiques d'une clientèle féminine. Il s'agit d'une progression naturelle, a déclaré Cristina Calori, cofondatrice et présidente de WP Lavori. D'un autre côté, l'entrée de Filson sur le marché européen, qui est plus jeune, constitue un risque. Cependant, je crois que cela pourrait améliorer et promouvoir efficacement la collection pour hommes, en donnant un coup de pouce stratégique à l'ensemble de la collection, à ses valeurs et à sa qualité. »

Lancée en août 2024, la première collection sera disponible dans toutes les tailles et comprendra 32 styles, y compris des vêtements d'extérieur, des chemises et des accessoires dans des tailles allant du XS à 2XL et des prix compris entre 98 $ et 995 $. La collection de vêtements pour femmes de Filson sera vendue sur Filson.com, dans les magasins mondiaux de la marque et chez certains détaillants partenaires. Pour obtenir plus d'informations, consultez https://www.filson.com/womens-2024.html.

À PROPOS DE FILSON

Fondée à Seattle en 1897 pour équiper les prospecteurs en route pour le Yukon, la marque de 127 ans a bâti sa réputation sur son honnêteté, sa qualité et sa durabilité. L'équipement durable de Filson est privilégié par les explorateurs, les aventuriers, les éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs, les ingénieurs et tous les passionnés de plein air. Filson compte actuellement 11 magasins aux États-Unis et quatre à l'étranger. Plus d'un siècle après sa fondation, le siège de Filson se trouve toujours à Seattle, dans l'État de Washington. Pour obtenir plus d'informations, consultez filson.com et suivez @filson1897

