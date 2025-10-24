Die Bulat-Utemuratov-Stiftung erhält zwei EUROBAK-Preise 2025 für soziale Verantwortung und Inklusion

ALMATY, Kasachstan, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation wurde bei den EUROBAK Awards 2025 (European Business Association of Kazakhstan) zu einem zweifachen Gewinner ernannt und erhielt höchste Auszeichnungen für ein Projekt zur Unternehmensverantwortung und zur Förderung des sozialen Bewusstseins. Die Anerkennung unterstreicht das anhaltende Engagement der Stiftung für den Aufbau integrativer Gemeinschaften und die Förderung der sozialen Entwicklung in ganz Kasachstan.

Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

In der Kategorie „Soziale Verantwortung von Unternehmen" wurde die Stiftung für den Bau eines hochmodernen multifunktionalen Gemeindezentrums in der Stadt Kosshy ausgezeichnet. Der im März 2025 eröffnete, 8.500 Quadratmeter große Kultur- und Sportkomplex wurde nach internationalen Standards gebaut und kann bis zu 1.000 Besucher gleichzeitig aufnehmen. Die 20 Millionen Dollar teure Anlage wurde der Bevölkerung von Kosshy geschenkt und der Stadtverwaltung kostenlos übertragen.

Das als barrierefreies Zentrum für Menschen mit Behinderungen konzipierte Zentrum ist für alle Altersgruppen geeignet und vereint Sport-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen unter einem Dach - darunter ein Kino, Hörsäle, Ausstellungs- und Konferenzräume, Kreativstudios, Coworking-Bereiche, eine große Bibliothek und eine Mehrzweck-Sporthalle. Zu den Außenanlagen gehören Fußball-, Basketball-, Volleyball- und Tennisplätze, Tischtennisplatten, Trainingsbereiche und ein malerischer Spazierweg.

Kinder können aus einem breiten Angebot an Clubs wählen, von Robotik und Schach bis hin zu Choreographie und Handwerk, während Erwachsene spezielle Räume für Arbeit, Kommunikation und Erholung nutzen können. Der Eintritt ist frei, und alle Programme sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

Mit dem zweiten Preis wurde die landesweite Kampagne der Stiftung zum Monat des Bewusstseins für Autismus gewürdigt, die darauf abzielte, das öffentliche Verständnis für Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) zu verbessern, die Integration zu fördern und Familien zu unterstützen, die Kinder mit ASD aufziehen. Die Initiative baut auf mehr als zehn Jahren Arbeit in diesem Bereich auf, in denen die Stiftung 13 „Asyl Miras" Autismus-Zentren in ganz Kasachstan eingerichtet hat, die kostenlose, evidenzbasierte Unterstützung anbieten.

Ainur Karbozova, CEO der Bulat Utemuratov Stiftung, kommentierte: „Der Gewinn von zwei EUROBAK-Preisen in diesem Jahr ist eine wichtige Anerkennung für unsere Aufgabe, Chancen und Integration für Menschen in ganz Kasachstan zu schaffen. Das Kosshy-Gemeindezentrum und unsere landesweite Kampagne zur Sensibilisierung für Autismus spiegeln die Werte wider, für die wir stehen: Menschen zusammenbringen, Barrieren abbauen und Räume schaffen, sowohl physisch als auch sozial, in denen sich jeder entfalten kann."

Die diesjährigen Auszeichnungen folgen auf den EUROBAK-Preis 2024 der Stiftung für ihren Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur Kasachstans durch den Bau des neuen Flughafenterminals in Kyzylorda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804623/Bulat_Utemuratov_Foundation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556772/5581310/BUF_Logo.jpg