Bulat Utemuratov Foundation gana dos EUROBAK Awards 2025 por Responsabilidad Social e Inclusión

ALMATY, Kazajistán, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation ha sido doblemente galardonada en los Premios EUROBAK 2025 (Asociación Empresarial Europea de Kazajistán), recibiendo el máximo galardón por un proyecto de responsabilidad corporativa y por promover la concienciación social. Este reconocimiento destaca el compromiso constante de la Fundación con la construcción de comunidades inclusivas y el impulso del desarrollo social en Kazajistán.

En la categoría de Responsabilidad Social Corporativa, la Fundación fue reconocida por la construcción de un centro comunitario multifuncional de vanguardia en la ciudad de Kosshy. Inaugurado en marzo de 2025, el complejo cultural y deportivo de 8.500 metros cuadrados se construyó según estándares internacionales y tiene capacidad para hasta 1.000 visitantes. La histórica instalación, con una inversión de 20 millones de dólares, fue donada a los habitantes de Kosshy y transferida gratuitamente a la administración municipal.

Diseñado como un centro totalmente accesible para personas con discapacidad, el centro es apto para todas las edades y combina instalaciones deportivas, educativas y de ocio bajo un mismo techo, incluyendo un cine, salas de conferencias, salas de exposiciones y conferencias, estudios creativos, áreas de coworking, una gran biblioteca y un pabellón deportivo multiusos. Las instalaciones exteriores incluyen canchas de fútbol, baloncesto, voleibol y tenis, mesas de ping-pong, zonas de entrenamiento y un paseo panorámico.

Los niños pueden elegir entre una amplia gama de clubes, desde robótica y ajedrez hasta coreografía y manualidades, mientras que los adultos disfrutan de espacios dedicados al trabajo, la comunicación y la recreación. La entrada es gratuita y todos los programas están abiertos al público.

El segundo premio reconoció la campaña nacional de la Fundación para el Mes de la Concienciación sobre el Autismo, cuyo objetivo era aumentar la comprensión pública de los trastornos del espectro autista (TEA), promover la inclusión y apoyar a las familias que crían a niños con TEA. La iniciativa se basa en más de una década de trabajo en este ámbito, durante la cual la Fundación ha establecido 13 Centros de Autismo "Asyl Miras" en Kazajistán, que ofrecen apoyo gratuito y basado en la evidencia.

Ainur Karbozova, consejero delegado de la Bulat Utemuratov Foundation, comentó: "Ganar dos Premios EUROBAK este año es un importante reconocimiento a nuestra misión de crear oportunidades e inclusión para las personas de Kazajistán. El centro comunitario Kosshy y nuestra campaña nacional de concienciación sobre el autismo reflejan los valores que defendemos: unir a las personas, derribar barreras y construir espacios, tanto físicos como sociales, donde todos puedan prosperar.

Los galardones de este año siguen al Premio EUROBAK 2024 de la Fundación por su contribución al desarrollo de infraestructuras de Kazajistán mediante la construcción de la nueva terminal aeroportuaria en Kyzylorda.

