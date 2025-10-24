La fondation Bulat Utemuratov remporte deux EUROBAK Awards 2025 pour la responsabilité sociale et l'inclusion

ALMATY, Kazakhstan, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation a été nommée double lauréate des EUROBAK Awards 2025 (European Business Association of Kazakhstan), recevant les plus hautes distinctions pour un projet de responsabilité d'entreprise et de promotion de la conscience sociale. Cette reconnaissance souligne l'engagement soutenu de la Fondation à construire des communautés inclusives et à faire progresser le développement social à travers le Kazakhstan.

Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

Dans la catégorie Responsabilité sociale des entreprises, la Fondation a été récompensée pour la construction d'un centre communautaire multifonctionnel ultramoderne dans la ville de Kosshy. Inauguré en mars 2025, le complexe culturel et sportif de 8 500 mètres carrés a été construit selon les normes internationales et peut accueillir jusqu'à 1 000 visiteurs à la fois. Cette installation historique de 20 millions de dollars a été offerte aux habitants de Kosshy et transférée gratuitement à l'administration de la ville.

Conçu comme un centre entièrement accessible aux personnes handicapées, le centre s'adresse à tous les âges et réunit sous un même toit des installations sportives, éducatives et de loisirs, dont un cinéma, des salles de conférence, des salles d'exposition et de conférence, des studios de création, des espaces de coworking, une grande bibliothèque et une salle de sport polyvalente. Les aménagements extérieurs comprennent des terrains de football, de basket-ball, de volley-ball et de tennis, des aires de ping-pong, des zones d'entraînement et une promenade panoramique.

Les enfants peuvent choisir parmi un large éventail de clubs, allant de la robotique et des échecs à la chorégraphie et à l'artisanat, tandis que les adultes bénéficient d'espaces dédiés au travail, à la communication et aux loisirs. L'entrée est gratuite et tous les programmes sont ouverts au public.

Le second prix a récompensé la campagne nationale du Mois de la sensibilisation à l'autisme de la Fondation , qui visait à mieux faire comprendre au public les troubles du spectre autistique (TSA), à promouvoir l'inclusion et à soutenir les familles qui élèvent des enfants atteints de TSA. Cette initiative s'appuie sur plus d'une décennie de travail dans ce domaine, au cours de laquelle la Fondation a créé 13 centres d'autisme « Asyl Miras » à travers le Kazakhstan, offrant un soutien gratuit et fondé sur des données probantes.

Ainur Karbozova, PDG de la Fondation Bulat Utemuratov, a commenté l'événement : « L'obtention de deux prix EUROBAK cette année est une reconnaissance importante de notre mission qui consiste à créer des opportunités et à favoriser l'inclusion des personnes à travers le Kazakhstan. Le centre communautaire de Kosshy et notre campagne nationale de sensibilisation à l'autisme reflètent les valeurs que nous défendons : rassembler les gens, faire tomber les barrières et construire des espaces, tant physiques que sociaux, où chacun peut s'épanouir ».

Cette année, la Fondation a reçu le prix EUROBAK 2024 pour sa contribution au développement des infrastructures du Kazakhstan grâce à la construction du nouveau terminal aéroportuaire de Kyzylorda.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804623/Bulat_Utemuratov_Foundation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556772/5581310/BUF_Logo.jpg