Die Europäische Zentralbank beauftragt DXC mit der Unterstützung ihrer Managed Services für die IT-Infrastruktur und den Endbenutzer-Computing-Bereich

Eine neue Partnerschaft zur Stärkung der betrieblichen Stabilität, Flexibilität und Agilität in der gesamten digitalen Landschaft der EZB

FRANKFURT, Deutschland, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Wie in der Vergabebekanntmachung (https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/822463-2025) angekündigt, hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen Rahmenvertrag mit der DXC Technology Deutschland GmbH, einem führenden Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, über die Bereitstellung von Managed Services im Bereich End-User-Computing und IT-Infrastruktur abgeschlossen. Der Rahmenvertrag, der ausschließlich von den DXC-Rechenzentren im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bereitgestellt wird, hat eine anfängliche Laufzeit von 5 Jahren und eine maximale Laufzeit von 8 Jahren und wird die EZB dabei unterstützen, einen stabilen, skalierbaren und modernen IT-Betrieb aufrechtzuerhalten.

Die DXC Technology Deutschland GmbH wird den Betrieb, die Wartung und den Support einiger IT-Dienste übernehmen. Die EZB behält das vollständige Eigentum an allen IT-Ressourcen und wird ihre IT-Dienste weiterhin in sicheren Rechenzentren hosten, die vollständig auf ihr Governance- und Sicherheitsrahmenwerk abgestimmt sind.

„Die Lösung von DXC steht im Einklang mit der Vision der EZB und stützt sich auf unsere bewährten Kompetenzen in regulierten Umgebungen", sagte Juan Parra, President, Europe, DXC Technology. „Die EZB spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der Preisstabilität und der Sicherung des europäischen Finanzsystems. DXC ist stolz darauf, diese Mission durch sein umfassendes technologisches Know-how und sein Angebot zu unterstützen."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Informationen zur Europäischen Zentralbank (EZB)



Die Europäische Zentralbank ist die Zentralbank für den Euro und gestaltet die Geldpolitik innerhalb der Eurozone, die derzeit 20 EU-Mitgliedstaaten umfasst. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten und das Wirtschaftswachstum in der gesamten EU zu fördern. Die EZB ist zudem für die Bankenaufsicht zuständig und sorgt für die Sicherheit und Solidität des europäischen Finanzsystems.