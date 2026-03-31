La Banque centrale européenne choisit DXC pour prendre en charge ses services de gestion de l'infrastructure informatique et l'informatique de l'utilisateur final.

Un nouveau partenariat qui renforce la stabilité, la flexibilité et l'agilité opérationnelles dans le paysage numérique de la BCE

FRANCFORT, Allemagne, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Comme annoncé dans l'avis d'attribution du marché (https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/822463-2025), la Banque centrale européenne (BCE) a passé un accord-cadre unique avec DXC Technology Deutschland GmbH, un partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise pour la fourniture de services gérés d'informatique et d'infrastructure informatique à l'intention des utilisateurs finaux. Fourni exclusivement à partir des centres de livraison de l'Espace économique européen (EEE) de DXC, l'accord-cadre, d'une durée initiale de 5 ans et d'une durée maximale de 8 ans, va permettre à la BCE de maintenir des opérations informatiques stables, évolutives et modernes.

DXC Technology Deutschland GmbH prendra en charge l'exploitation, la maintenance et le soutien de certains services informatiques. La BCE conservera la pleine propriété de tous les actifs informatiques et continuera d'héberger ses services informatiques dans des centres de données sécurisés, conformément à son cadre de gouvernance et de sécurité.

« La solution de DXC s'aligne sur la vision de la BCE et s'appuie sur nos capacités éprouvées dans les environnements réglementés », a déclaré Juan Parra, président de DXC Technology pour l'Europe. « La BCE joue un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité des prix et la protection du système financier européen. DXC est fière de soutenir cette mission, grâce à sa vaste expertise technologique et à son offre. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation des entreprises qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Forte d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

À propos de la Banque centrale européenne (BCE)

La Banque centrale européenne est la banque centrale de l'euro et administre la politique monétaire au sein de la zone euro, qui comprend actuellement 20 États membres de l'UE. Son objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et de soutenir la croissance économique dans l'ensemble de l'UE. La BCE supervise également la surveillance bancaire et veille à la sécurité et à la solidité du système financier européen.