DIE FÜHRENDEN KÖPFE DER WERBEBRANCHE EBNEN DEN WEG ZUR NETTO-NULL-BRANCHE WELTWEIT

Das „Ad Net Zero"-Programm wurde im November 2020 in Großbritannien von der Advertising Association, ISBA und der IPA ins Leben gerufen und zählt über 100 Werbetreibende, Agenturen, kommerzielle Medieneigentümer und Produktionsunternehmen zu seinen Mitgliedern. Alle Partner der globalen Koalition sind Unterstützer in Großbritannien und haben sich verpflichtet, Kampagnen zu entwickeln, um Ad Net Zero auf andere wichtige Märkte auszuweiten. Der Schwerpunkt der neuen Ad Net Zero-Gruppe wird darin bestehen, in Zusammenarbeit mit dem britischen Team schnell Pläne für die Einführung in den wichtigsten Werbemärkten zu erstellen, wobei der Schwerpunkt unmittelbar auf den USA und der EU liegt. Das nächste Update wird auf dem Ad Net Zero Global Summit vorgestellt, der neben der COP27 am 9. und 10. November online stattfinden wird. In Zukunft werden die Fortschritte jeden Sommer bei den Cannes Lions und jeden November beim Global Summit im Einklang mit der COP-Veranstaltung ausgetauscht und diskutiert, um die Dynamik in diesem kritischen Jahrzehnt aufrechtzuerhalten.