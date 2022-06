LÍDERES DE LA PUBLICIDAD DEFINEN EL CAMINO HACIA UNA INDUSTRIA CON CERO EMISIONES NETAS A NIVEL MUNDIAL

El programa Ad Net Zero fue lanzado en el Reino Unido en noviembre de 2020 por la Advertising Association, la ISBA y la IPA, y cuenta entre sus miembros con más de 100 anunciantes, agencias, propietarios de medios comerciales y compañías de producción. Todos los socios de la coalición global son patrocinadores en el Reino Unido y están comprometidos a desarrollar planes para ampliar Ad Net Zero a otros mercados importantes. El objetivo del nuevo grupo Ad Net Zero será establecer rápidamente planes para su implementación en los principales mercados publicitarios con un enfoque inmediato en los Estados Unidos y la Unión Europea, que trabaja en asociación con el equipo del Reino Unido. La próxima actualización se presentará en la Cumbre Global Ad Net Zero, que se llevará a cabo en línea el 9 y 10 de noviembre en paralelo a la COP27. En el futuro, los avances se compartirán y debatirán en el Cannes Lions cada verano y en la Cumbre Mundial cada mes de noviembre, en línea con el evento de la COP, para mantener el impulso durante esta década crítica.