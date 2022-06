LOS LÍDERES DE LA PUBLICIDAD MARCAN EL CAMINO HACIA LA INDUSTRIA NET ZERO EN TODO EL MUNDO

El programa Ad Net Zero fue lanzado en el Reino Unido en noviembre de 2020 por la Advertising Association, ISBA y la IPA y cuenta con más de 100 anunciantes, agencias, propietarios de medios comerciales y empresas de producción entre sus miembros. Todos los socios de la coalición mundial son partidarios en el Reino Unido y se han comprometido a elaborar planes para extender Ad Net Zero a otros mercados importantes. El nuevo grupo Ad Net Zero se centrará en establecer rápidamente planes de implantación en los principales mercados publicitarios, centrándose de inmediato en Estados Unidos y la UE, trabajando en colaboración con el equipo de Reino Unido. La próxima actualización se presentará en la Cumbre Global Ad Net Zero, que tendrá lugar en línea los días 9 y 10 de noviembre, junto a la COP27. En el futuro, los avances se compartirán y debatirán en Cannes Lions cada verano y en la Cumbre Global cada noviembre, en línea con el evento de la COP, para mantener el impulso durante esta década crítica.